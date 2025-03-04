Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А: «Рассмотрю только варианты в РПЛ, в ФНЛ – нет, мне не 30 лет. Я забивал и играл столько, что людям во сне не приснится»
Александр Мостовой сообщил, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
Бывший полузащитник «Спартака», «Бенфики», «Кана», «Страсбура», «Сельты», «Алавеса» и сборной России завершил обучение на тренера.
«Да, все верно. Пришло сообщение, что нужно будет подъехать в академию и подписать соответствующие бумаги. Думаю, завтра-послезавтра поеду.
Если кто-то отважится меня позвать в команду, я с удовольствием пойду. Но по головам я не пойду, подсиживать кого-либо не планирую.
Поступит предложение – я с радостью рассмотрю. Буду размышлять только над вариантами из РПЛ. Мне не 30 лет.
Я забивал и играл столько, что людям во сне такое не приснится. ФНЛ рассматривать не буду», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
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