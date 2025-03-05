НБА. 28+7+9 от Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Йорк», 34 очка Дюрэнта позволили «Финиксу» победить «Клипперс» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.
Один лидеров Востока «Нью-Йорк» на своей площадке уступил «Голден Стэйт», Стеф Карри набрал 28+7+9. «Финикс», который продолжает бороться за попадание в плей-ин, обыграл «Клипперс» (119:117) дома, 34 очка на счету Кевина Дюрэнта.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости