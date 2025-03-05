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  • НБА. 28+7+9 от Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Йорк», 34 очка Дюрэнта позволили «Финиксу» победить «Клипперс» и другие результаты
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НБА. 28+7+9 от Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Йорк», 34 очка Дюрэнта позволили «Финиксу» победить «Клипперс» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.

Один лидеров Востока «Нью-Йорк» на своей площадке уступил «Голден Стэйт», Стеф Карри набрал 28+7+9. «Финикс», который продолжает бороться за попадание в плей-ин, обыграл «Клипперс» (119:117) дома, 34 очка на счету Кевина Дюрэнта.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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