«Реал» выиграл 300-й матч в ЛЧ/КЕЧ без учета квалификации. Это лучший показатель среди всех клубов

«Реал» одержал юбилейную победу в главном еврокубковом турнире.

«Сливочные» обыграли «Атлетико » в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1.

Это 300-я победа «Реала » в рамках Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов без учета квалификационной стадии. Это лучший показатель среди всех клубов Европы.

Также «Реал» потерпел 113 поражений и 85 раз сыграл вничью в этом соревновании.

Второе место по количеству побед на финальной стадии турнира занимает «Бавария » – мюнхенцы выиграли 237 из 398 матчей.