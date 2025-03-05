«Реал» выиграл 300-й матч в ЛЧ/КЕЧ без учета квалификации. Это лучший показатель среди всех клубов
«Реал» одержал юбилейную победу в главном еврокубковом турнире.
«Сливочные» обыграли «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1.
Это 300-я победа «Реала» в рамках Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов без учета квалификационной стадии. Это лучший показатель среди всех клубов Европы.
Также «Реал» потерпел 113 поражений и 85 раз сыграл вничью в этом соревновании.
Второе место по количеству побед на финальной стадии турнира занимает «Бавария» – мюнхенцы выиграли 237 из 398 матчей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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