Тренер «Гавра» Дигар о том, что Деннум из «Тулузы» помахал рукой у носа, глядя на Эбоно: «Если это не расизм, то что? Он сказал, что от моего игрока воняет? Это как минимум оскорбление»

Игрока «Тулузы» обвинили в расизме.

Главный тренер «Гавра » Дидье Дигар обвинил полузащитника «Тулузы» Арона Деннума в расизме.

Команды сыграли вничью со счетом 0:0 в 11-м туре Лиги 1. В добавленное ко второму тайму время Деннум помахал рукой у носа, глядя на хавбека соперника Симона Эбоно. Норвежца не наказали за этот жест, а Дигар получил желтую карточку, когда разговаривал с арбитром об этом эпизоде.

«То, что я увидел сегодня, неприемлемо. Я хочу верить, что судья просто не заметил [этот момент], но это очень, очень серьезно.

Если это не расизм, то что? Он просто сказал, что от моего игрока воняет? Можно ли говорить такое, если мы приехали сюда, чтобы просто играть в футбол? Разве это не унижение?

Это выходит за рамки футбола. Я не хочу ставить себя на чье-то место и строить догадки относительно того, о чем думал кто-то другой, но это как минимум оскорбление моего игрока. Если эти жесты будут допустимы на футбольном поле, футбол для меня закончится. Я слишком далек от этого общества и от того, чему мы позволяем происходить сегодня.

Люди очень хорошо понимают, что означает этот жест. Он как минимум означает, что от моего игрока воняет. Я получил желтую карточку за бурную реакцию. А за публичное унижение не предусмотрено наказания?

Мы получаем желтые карточки, пытаясь защитить себя. Что, это и есть французский футбол? Мы не на правильном пути», – сказал Дигар.