Журова о деле Валиевой: «Я бы не могла жить в одном доме с медалью, которой меня официально лишили из-за дисквалификации»

Светлана Журова заявила, что на месте Камилы Валиевой вернула бы медали.

2 марта на мероприятии в Санкт-Петербурге агент фигуристки Валиевой Иван Кудрявцев выгнал журналистку, задавшую вопрос о возврате наград.

Сейчас Валиева отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, которая отсчитывается от 25 декабря 2021-го. Ее спортивные результаты за этот период были аннулированы.

«Агент Валиевой посчитал вопрос про медали провокацией, хотя можно было просто сказать «без комментариев», и никакого скандала бы не было. Например, я про медали Валиевой говорила свое личное впечатление. Я не советовала Камиле что-то сделать.

Я не даю совет, я говорю, как бы сделала я в такой ситуации. Я бы не могла жить в одном доме с медалью, которой меня официально лишили из-за дисквалификации. Для меня такая медаль – инородный предмет, я бы вернула ее как можно скорее. Это мое субъективное мнение, как бы я поступила.

У нас свободная страна, каждый высказывает, что думает. Валиева может иметь другое мнение на этот счет. Если ей нормально с такой медалью, хорошо, это ее дело. С другой стороны, журналистка повела себя некорректно, она специально шла на провокацию. Мероприятие с Валиевой было посвящено благотворительности, зачем нужно было спрашивать именно там про медали?

Для Камилы сейчас этот вопрос неудобен. Спрашивать ее лишний раз об этом, наверное, неправильно. Тем более Валиева – девочка молоденькая, она пока не всегда ориентируется, как точно надо отвечать на что-то. У меня вопрос: журналисты, зачем вы провоцировали Валиеву на очередной скандал?» – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей. Вот детали изнутри

Мнимые титулы нервируют Валиеву, но никто их не забирает. Почему?