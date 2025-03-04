У Асенсио 5 голов в 4 последних матчах за «Астон Виллу». Хавбек забил «Брюгге» с пенальти
Марко Асенсио забил пятый гол за «Астон Виллу».
Испанец реализовал пенальти на 88-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:1).
Это пятый гол Асенсио за бирмингемский клуб в 4 последних матчах.
Асенсио был арендован «Астон Виллой» минувшей зимой у «ПСЖ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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