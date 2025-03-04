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«Чисто Питер» приостановил деятельность и пропустит МФЛ-6. За команду выступали Тимощук, Погребняк и Анюков

«Чисто Питер» объявил, что пропустит шестой сезон Winline Медиалиги.

«Как правило, в таких текстах дальше следуют сухие формулировки: было принято такое-то решение, и оно не объясняется. Оно не подводит никаких итогов, ни о чем не говорит и заставляет аудиторию задаться простым вопросов – почему это произошло?

Возможно, всем будет пофиг – в «шугарах», «некласиках» и «крысевах» напишут – «туда их», «серая команда», «ничем не запомнились».

Понимаем, что зритель прав, что вся наша история создавалась, чтобы развлечь зрителей: тех, кто появился у «ЧП» благодаря сильной ассоциации, либо тех, кто стал переживать по ходу дела.

Мы вернули из пепла Гену Миллера, создали потрясающий синергетический эффект с Владиславом Радимовым, привели медийный футбол на «Петровский», «Смену» и «Газпром Арену».

Чувствуем ли мы грусть? Да, чувствуем. Понимаем, сколько усилий было потрачено впустую? Да, понимаем.

Нам не нужно утешение. Мы не хотим говорить, что не оправдали чьих-то надежд, особенно после яркого старта. Но они были выше не только у уважаемой аудитории медийного футбола – они были выше и у нас. Много ли мы совершили ошибок? Дохрена. Много есть вещей, которые мы сможем с ностальгией вспомнить? Очень много.

Подводить многочисленные итоги, удлиняя один из предыдущих абзацев и учитывая, что впереди пустота, довольно сложно – да и не хочется это делать.

Все просто: решает зритель, и если зритель вспомнит яркое о нас, мы будем рады. Нет – смотри пункт один.

Давать какие-то обещания точно нет смысла. Наш путь длиной в один год и восемь месяцев останется, уверены, ярким моментом в жизни всех людей, которые были связаны с командой.

Всем пока. С любовью, «Чисто Питер», – написали в телеграм-канале клуба.

«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб «Зенита», основанный летом 2023 года. Клуб выступал в Медиалиге с четвертого сезона.

Главным тренером ранее был Владислав Радимов, на поле в числе прочих выходили Анатолий Тимощук, Александр Анюков и Павел Погребняк.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Чисто Питер»
logoАнатолий Тимощук
logoПавел Погребняк
logoWinline Медиалига
logoЗенит
logoАлександр Анюков
logoЧисто Питер
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
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