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Винисиус хочет получать в «Реале» минимум 20 млн евро в год (As)

Винисиус Жуниор хочет зарабатывать не меньше 20 млн евро в год в «Реале».

Нынешний контракт 24-летнего вингера сборной Бразилии рассчитан до лета 2027 года. Игрок и клуб возобновят переговоры летом, по окончании сезона. У футболиста есть предложение из Саудовской Аравии на 1 миллиард евро за пять лет.

По соглашению, подписанному в 2022 году, Винисиусу полагается за весь срок контракта 75 миллионов евро после вычета налогов, то есть в среднем по 15 млн в год, хотя его зарплата растет с каждым годом.

В контракте есть различные бонусы за личные награды. После выигрыша премии The Best бразилец получил 2 млн евро. Такой же бонус полагается ему в случае завоевания «Золотого мяча», сообщает As.

Сейчас Винисиус зарабатывает 15 млн евро в год в среднем – как и Килиан Мбаппе. По новому соглашению седьмой номер «Реала» хотел бы получать как минимум на 5 млн больше ежегодно. Клуб знает о запросах игрока.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoСборная Бразилии по футболу
деньги
logoРеал Мадрид
logoЗолотой мяч
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logoКилиан Мбаппе
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