❄️Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо выиграл классическую «разделку» на 10 км, Валнес – 2-й, Амундсен – 3-й

Йоханнес Клэбо победил в классической «разделке» на чемпионате мира в Тронхейме.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025 Тронхейм, Норвегия Мужчины 10 км, раздельный старт, классический стиль 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 28.16,6 2. Эрик Валнес (Норвегия) – 8,8 3. Харальд Амундсен (Норвегия) – 11,0 4. Эдвин Ангер (Швеция) – 14,2 5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 14,4 6. Вильям Поромаа (Швеция) – 15,3 7. Сирил Фендрих (Швейцария) – 35,9 8. Михал Новак (Чехия) – 36,6 9. Мика Фермойлен (Австрия) – 37,4 10. Вилле Ахонен (Финляндия) – 37,9 11. Уго Лапалю (Франция) – 56,1 12. Джованни Тикко (Италия) – 56,8 13. Гас Шумахер (США) – 59,5 14. Реми Бурден (Франция) – 59,9 15. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 1.00,5 16. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.00,6... 22. Йенс Бурман (Швеция) – 1.12,6 23. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.12,8... 25. Фридрих Мох (Германия) – 1.21,9... 31. Калле Халварссон (Швеция) – 1.34,9 46. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.24,8 47. Бен Огден (США) – 2.31,9 Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме