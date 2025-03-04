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  • ❄️Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо выиграл классическую «разделку» на 10 км, Валнес – 2-й, Амундсен – 3-й
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❄️Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо выиграл классическую «разделку» на 10 км, Валнес – 2-й, Амундсен – 3-й

Йоханнес Клэбо победил в классической «разделке» на чемпионате мира в Тронхейме.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025

Тронхейм, Норвегия

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 28.16,6

2. Эрик Валнес (Норвегия) – 8,8

3. Харальд Амундсен (Норвегия) – 11,0

4. Эдвин Ангер (Швеция) – 14,2

5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 14,4

6. Вильям Поромаа (Швеция) – 15,3

7. Сирил Фендрих (Швейцария) – 35,9

8. Михал Новак (Чехия) – 36,6

9. Мика Фермойлен (Австрия) – 37,4

10. Вилле Ахонен (Финляндия) – 37,9

11. Уго Лапалю (Франция) – 56,1

12. Джованни Тикко (Италия) – 56,8

13. Гас Шумахер (США) – 59,5

14. Реми Бурден (Франция) – 59,9

15. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 1.00,5

16. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.00,6...

22. Йенс Бурман (Швеция) – 1.12,6

23. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.12,8...

25. Фридрих Мох (Германия) – 1.21,9...

31. Калле Халварссон (Швеция) – 1.34,9

46. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.24,8

47. Бен Огден (США) – 2.31,9

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoчемпионат мира
гонка 10 км
результаты
лыжные гонки
Эдвин Ангер
logoСимен Хегстад Крюгер
сборная Великобритании
logoЭрик Валнес
logoЙоханнес Клэбо
Гас Шумахер
Михал Новак
logoсборная Финляндии
logoАрси Руусканен
logoХаральд Амундсен
logoМартин Левстрем Ниенге
logoЙенс Бурман
Уго Лапалю
logoсборная Франции
Ристоматти Хакола
logoсборная Швейцарии
logoКалле Халварссон
logoсборная США
Фридрих Мох
logoЭндрю Масгрэйв
logoВильям Поромаа
Беда Клее
Мика Фермойлен
Бен Огден
Реми Бурден
logoсборная Швеции
Антуан Сир
logoсборная Австрии
logoсборная Чехии
logoсборная Канады
сборная Германии (лыжные гонки)
Сирил Фендрих
Вилле Ахонен
Дитмар Неклер
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