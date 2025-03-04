❄️Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо выиграл классическую «разделку» на 10 км, Валнес – 2-й, Амундсен – 3-й
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025
Тронхейм, Норвегия
Мужчины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 28.16,6
2. Эрик Валнес (Норвегия) – 8,8
3. Харальд Амундсен (Норвегия) – 11,0
4. Эдвин Ангер (Швеция) – 14,2
5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 14,4
6. Вильям Поромаа (Швеция) – 15,3
7. Сирил Фендрих (Швейцария) – 35,9
8. Михал Новак (Чехия) – 36,6
9. Мика Фермойлен (Австрия) – 37,4
10. Вилле Ахонен (Финляндия) – 37,9
11. Уго Лапалю (Франция) – 56,1
12. Джованни Тикко (Италия) – 56,8
13. Гас Шумахер (США) – 59,5
14. Реми Бурден (Франция) – 59,9
15. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 1.00,5
16. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.00,6...
22. Йенс Бурман (Швеция) – 1.12,6
23. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.12,8...
25. Фридрих Мох (Германия) – 1.21,9...
31. Калле Халварссон (Швеция) – 1.34,9
46. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.24,8
47. Бен Огден (США) – 2.31,9
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
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