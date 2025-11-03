Евгений Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок последних лет. Мы же не оцениваем, что он дрочит на камеру – это другое. Он шоумен, но как футболист очень хороший»

Евгений Ловчев назвал Артема Дзюбу сильнейшим российским игроком последних лет.

«Считаю, что Дзюба – наш сильнейший игрок последних лет. Мы же не оцениваем, что он там дрочит на камеру – это другое. Он показывает себя в абсолютно любой команде.

Он шоумен. Но как футболист очень хороший», – сказал Ловчев.