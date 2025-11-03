  • Спортс
  • Евгений Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок последних лет. Мы же не оцениваем, что он дрочит на камеру – это другое. Он шоумен, но как футболист очень хороший»
Евгений Ловчев назвал Артема Дзюбу сильнейшим российским игроком последних лет.

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев назвал Артема Дзюбу лучшим российским футболистом последних лет. 

«Считаю, что Дзюба – наш сильнейший игрок последних лет. Мы же не оцениваем, что он там дрочит на камеру – это другое. Он показывает себя в абсолютно любой команде.

Он шоумен. Но как футболист очень хороший», – сказал Ловчев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
