«Арсенал» – первая команда в истории Лиги чемпионов, забившая 7 голов на выезде в матче плей-офф

«Арсенал» провел самый результативный выездной матч плей-офф в истории ЛЧ.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Микеля Артеты разгромила ПСВ в гостях со счетом 7:1.

«Арсенал » стал первой командой в истории турнира, забившей 7 голов в гостевом матче на стадии плей-офф.

Ответный матч пройдет в Лондоне в следующую среду, 12 марта.