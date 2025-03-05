«Арсенал» – первая команда в истории Лиги чемпионов, забившая 7 голов на выезде в матче плей-офф
«Арсенал» провел самый результативный выездной матч плей-офф в истории ЛЧ.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Микеля Артеты разгромила ПСВ в гостях со счетом 7:1.
«Арсенал» стал первой командой в истории турнира, забившей 7 голов в гостевом матче на стадии плей-офф.
Ответный матч пройдет в Лондоне в следующую среду, 12 марта.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости