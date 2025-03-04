❄️Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Терентьева выиграла спринт классикой, Баранова – 2-я, Фалеева – 3-я
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025
Казань
Спринт, классический стиль
Женщины
Финал
1. Наталья Терентьева – 3.30,15
2. Алена Баранова – 1,82
3. Анастасия Фалеева – 1,84
4. Наталья Крамаренко – 8,09
5. Христина Мацокина – 27,05
6. Анастасия Кириллова – 1,65*
* – Кириллова финишировала второй, но в итоге переместилась на шестое место. Ее наказали за создание помехи сопернице при прохождении трассы.
Полуфиналы
Первый забег
1. Анастасия Кириллова – 3.36,28
2. Алена Баранова – 0,03
3. Ольга Сергеева – 0,25
4. Дарья Непряева – 0,26
5. Елизавета Пантрина – 0,28
6. Виктория Лукашова – 1,74
Второй забег
1. Наталья Терентьева – 3.32,50
2. Анастасия Фалеева – 0,45
3. Наталья Крамаренко – 0,77
4. Христина Мацокина – 0,82
5. Екатерина Никитина – 1,32
6. Татьяна Сорина – 18,74
Анастасия Кулешова, Лидия Горбунова, Алиса Жамбалова и Алина Пеклецова выбыли в 1/4 финала.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани
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