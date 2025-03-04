❄️Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Терентьева выиграла спринт классикой, Баранова – 2-я, Фалеева – 3-я

Наталья Терентьева выиграла классический спринт на лыжном чемпионате России.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025

Казань

Спринт, классический стиль

Женщины

Финал

1. Наталья Терентьева – 3.30,15

2. Алена Баранова – 1,82

3. Анастасия Фалеева – 1,84

4. Наталья Крамаренко – 8,09

5. Христина Мацокина – 27,05

6. Анастасия Кириллова – 1,65*

* – Кириллова финишировала второй, но в итоге переместилась на шестое место. Ее наказали за создание помехи сопернице при прохождении трассы.

Полуфиналы

Первый забег

1. Анастасия Кириллова – 3.36,28

2. Алена Баранова – 0,03

3. Ольга Сергеева – 0,25

4. Дарья Непряева – 0,26

5. Елизавета Пантрина – 0,28

6. Виктория Лукашова – 1,74

Второй забег

1. Наталья Терентьева – 3.32,50

2. Анастасия Фалеева – 0,45

3. Наталья Крамаренко – 0,77

4. Христина Мацокина – 0,82

5. Екатерина Никитина – 1,32

6. Татьяна Сорина – 18,74

Анастасия Кулешова, Лидия Горбунова, Алиса Жамбалова и Алина Пеклецова выбыли в 1/4 финала.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани