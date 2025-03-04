  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ❄️Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Терентьева выиграла спринт классикой, Баранова – 2-я, Фалеева – 3-я
58

❄️Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Терентьева выиграла спринт классикой, Баранова – 2-я, Фалеева – 3-я

Наталья Терентьева выиграла классический спринт на лыжном чемпионате России.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025

Казань

Спринт, классический стиль

Женщины

Финал

1. Наталья Терентьева – 3.30,15

2. Алена Баранова – 1,82

3. Анастасия Фалеева – 1,84

4. Наталья Крамаренко – 8,09

5. Христина Мацокина – 27,05

6. Анастасия Кириллова – 1,65*

* – Кириллова финишировала второй, но в итоге переместилась на шестое место. Ее наказали за создание помехи сопернице при прохождении трассы.

Полуфиналы

Первый забег

1. Анастасия Кириллова – 3.36,28

2. Алена Баранова – 0,03

3. Ольга Сергеева – 0,25

4. Дарья Непряева – 0,26

5. Елизавета Пантрина – 0,28

6. Виктория Лукашова – 1,74

Второй забег

1. Наталья Терентьева – 3.32,50

2. Анастасия Фалеева – 0,45

3. Наталья Крамаренко – 0,77

4. Христина Мацокина – 0,82

5. Екатерина Никитина – 1,32

6. Татьяна Сорина – 18,74

Анастасия Кулешова, Лидия Горбунова, Алиса Жамбалова и Алина Пеклецова выбыли в 1/4 финала. 

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
logoсборная России жен (лыжные гонки)
чемпионат России
спринт (жен)
лыжные гонки
Ольга Сергеева
logoТатьяна Сорина (Алешина)
Дарья Белослудцева
Наталья Крамаренко
logoсборная Беларуси жен
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoЕвгения Крупицкая
Анастасия Доценко
logoАлена Баранова
Екатерина Никитина
Екатерина Евтягина
Анна Королева
Руслана Дьякова
Алина Пеклецова
logoДарья Непряева
logoХристина Мацокина
logoАнастасия Фалеева
Елизавета Маслакова
logoНаталья Терентьева (Непряева)
Анастасия Кириллова
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoАлиса Жамбалова
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Анна Мачехина
Ольга Васильева
Виктория Лукашова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
❄️ Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Команда Фалеевой и Ардашева победила в смешанной эстафете, команда Терентьевой и Большунова – 2-я
1882 марта, 08:47
❄️ Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Терентьева выиграла скиатлон, Непряева – 2-я, Пеклецова – 3-я
1341 марта, 07:56
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Главные новости
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Лыжницы пробегут командный спринт
16сегодня, 21:26
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Лыжники выступят в командном спринте
4сегодня, 21:20
Перевозчиков о травме Горбунова: «Пока мы его пытались достать из сугроба, в который он упал, потом ждали снегоход, он говорил: «У меня руки ничего не чувствуют»»
1сегодня, 18:27
Дмитрий Губерниев: «Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента ФЛГР»
27сегодня, 16:56
Дмитрий Губерниев: «Большунов — священная корова, его боятся трогать по ряду причин. Я люблю Александра, но правила одинаковы для всех»
21сегодня, 16:44
Тереза Йохауг: «Когда тебе не хватает секунды в борьбе уже за вторую золотую медаль на родной земле, это расстраивает»
10сегодня, 16:18
⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Андерссон выиграла классическую «разделку» на 10 км, Йохауг уступила 1,3 секунды, Карлссон – 3-я
167сегодня, 15:31
Сергей Устюгов: «Большунову я сказал в грубой форме на финише: «Саня, ты заколебал, ну сколько можно? Ну почему со мной?»
31сегодня, 15:17
Елена Вяльбе: «И Большунов, и Устюгов получат от жюри определенное наказание. Два разных наказания, но оба получат»
11сегодня, 15:03
Крюгер о самочувствии в «разделке»: «Думаю, у меня могла быть фибрилляция сердца. У меня такое было пару раз на тренировках»
10сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
3сегодня, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33