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Главу Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова подозревают в хищении средств Минобороны (URA.RU)

Главу Федерации фигурного катания Москвы подозревают в хищении средств Минобороны.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на телеграм-канал Baza. 

«По версии следствия, бизнесмен причастен к хищению средств Минобороны. <...> Общая сумма нанесенного ущерба превышает 20 млрд рублей», — пишет источник. 

Уточняется, речь идет о периоде, когда Абдурахманов работал управляющим и председателем совета директоров ОАО «Бастройпуть».

В январе 2025 года стало известно, что глава ФФКМ Антон Абдурахманов покинул Россию по причинам, не связанным с его деятельностью в спортивной отрасли.

31 января в отношении Абдурахманова возбудили уголовное дело о мошенничестве. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: URA.RU
происшествия
Федерация фигурного катания Москвы
Антон Абдурахманов
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