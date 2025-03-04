Главу Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова подозревают в хищении средств Минобороны (URA.RU)

Главу Федерации фигурного катания Москвы подозревают в хищении средств Минобороны.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на телеграм-канал Baza.

«По версии следствия, бизнесмен причастен к хищению средств Минобороны. <...> Общая сумма нанесенного ущерба превышает 20 млрд рублей», — пишет источник.

Уточняется, речь идет о периоде, когда Абдурахманов работал управляющим и председателем совета директоров ОАО «Бастройпуть».

В январе 2025 года стало известно, что глава ФФКМ Антон Абдурахманов покинул Россию по причинам, не связанным с его деятельностью в спортивной отрасли.

31 января в отношении Абдурахманова возбудили уголовное дело о мошенничестве.