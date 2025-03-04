«Разве Месси выиграл бы все эти «Золотые мячи», проведя 25 лет в «Роме» с Фрау, Гомесом и Пивотто?» Тотти о карьере в одном клубе
Франческо Тотти не жалеет о том, что всю карьеру провел в «Роме».
«Я никогда не думал о том, чтобы играть за другую команду – это не имело бы смысла. Только я и Мальдини провели по 25 лет в одном клубе.
Но вы правда думаете, что Месси, проведя 25 лет в «Роме» с Фрау (11 матчей за «Рому» – Спортс’‘), Сесаром Гомесом (3 матча) и Пивотто (20 матчей), выиграл бы все эти «Золотые мячи»?» – сказал бывший капитан «Ромы».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Tuttomercatoweb
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