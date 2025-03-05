Матч окончен
«Арсенал» разнес ПСВ – 7:1! Эдегор сделал дубль и ассистировал Калафьори, у Мерино 1+1
«Арсенал» разгромил ПСВ в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:1).
Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Юрриен Тимбер открыл счет на 18-й минуте. Итан Нванери забил на 21-й. На 31-й Микель Мерино сделал счет разгромным. На 43-й Ноа Ланг реализовал пенальти.
На 47-й минуте забил Мартин Эдегор, на 48-й – Леандро Троссард. На 73-й Эдегор сделал дубль, воспользовавшись передачей Мерино. На 85-й Калафьори забил с паса Эдегора.
Европа. Лига чемпионов 4 марта 20:00
1/8 финалаФилипс Стадион
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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