«Арсенал» разнес ПСВ – 7:1! Эдегор сделал дубль и ассистировал Калафьори, у Мерино 1+1

«Арсенал» разгромил ПСВ в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:1).

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Юрриен Тимбер открыл счет на 18-й минуте. Итан Нванери забил на 21-й. На 31-й Микель Мерино сделал счет разгромным. На 43-й Ноа Ланг реализовал пенальти.

На 47-й минуте забил Мартин Эдегор, на 48-й – Леандро Троссард. На 73-й Эдегор сделал дубль, воспользовавшись передачей Мерино. На 85-й Калафьори забил с паса Эдегора.

Европа. Лига чемпионов 4 марта 20:00 1/8 финала Филипс Стадион ПСВ Матч завершен 1 - 7 1.8 XG 2.29 Арсенал Коэффициенты Матч окончен Маласиа 89’ 85’ Калафьори

Сайбари Верман 82’ Боскальи Обиспо 82’ 77’ Тимбер Уайт 77’ Мерино Тирни 73’ Эдегор

71’ Нванери Стерлинг 71’ Парти Зинченко 69’ Тимбер де Йонг Бакайоко 66’ Ледесма Карсдорп 65’ 48’ Троссард

47’ Эдегор

Фламинго Нагало 46’ 2 тайм Перерыв Ланг

43’ 42’ Парти 35’ Льюис-Скелли Калафьори 31’ Мерино

24’ Льюис-Скелли 21’ Нванери

18’ Тимбер

ПСВ: Бенитес, Маласиа, Боскальи (Обиспо, 82), Фламинго (Нагало, 46), Ледесма (Карсдорп, 65), Сайбари (Верман, 82), Схаутен, Ланг, Тил, Перишич, де Йонг (Бакайоко, 66), Дроммел, Схикс, Нагало, Обиспо, Карсдорп, Лэнд, Бабади, Верман, Дриауех, Бакайоко 1 тайм Арсенал: Райя, Габриэл, Салиба, Льюис-Скелли (Калафьори, 35), Тимбер (Уайт, 77), Райс, Парти (Зинченко, 71), Эдегор, Троссард, Мерино (Тирни, 77), Нванери (Стерлинг, 71), Нето, Сетфорд, Тирни, Уайт, Кивер, Зинченко, Калафьори, Жоржиньо, Стерлинг, Батлер-Ойедеджи, Кабиа

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