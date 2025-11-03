Первак о «Спартаке»: «Страшно, что им руководят люди, которые даже по телевизору футбол не видели. Думают, это то же самое, что работать на бирже. Бред сивой кобылы!»

Юрий Первак раскритиковал руководство «Спартака».

Бывший генеральный директор «Спартака » Юрий Первак раскритиковал нынешний руководящий состав московского клуба.

«В «Спартаке» дело не в тренере, а в общей атмосфере и руководстве. Клубом заправляют финансисты. Я их вообще не знаю, какие-то Ждановы. Говорят о Станковиче , но страшно, что руководят «Спартаком» люди, которые даже по телевизору футбол не видели. Но они решили управлять клубом. Думают, что работать с финансами и на бирже – это то же самое, что и руководить футбольным клубом. Это бред сивой кобылы! Это очень серьезная и напряженная работа 24/7.

Они еще работают в «Лукойле ». Так когда им уделять время «Спартаку»? Взять и купить Ливая этого за 23 миллиона. А если начать разбираться, то там, наверное, еще больше будет с откатами-самокатами.

В «Спартаке» нет игры у юношей, детей. «Спартак-2» бросили. Пришел со своей командой Павел Андреев поднимать «Спартак-2», так разругались и разбежались. Только женская команда играет, удивили. У остальных игры нет. Не знаю даже, что делать. Какой-то тупик. Зла уже не хватает», – сказал Первак.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка после 14 туров.