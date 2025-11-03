Джо Коул об Абрамовиче: «Хотел бы поговорить с ним о том, как прошла его жизнь: от сироты, продававшего резиновых уточек на улицах Москвы, до одного из самых известных миллиардеров мира»
Джо Коул хотел бы получше узнать Романа Абрамовича.
Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул признался, что хотел бы поговорить с экс-владельцем клуба Романом Абрамовичем о его жизни.
«Я часто задаюсь вопросом, где сейчас Роман. Мне хотелось бы думать, что однажды я смогу поговорить с ним о том, что произошло и как прошла его жизнь: от молодого человека, осиротевшего в детстве и продававшего резиновых уточек на улицах Москвы, до одного из самых известных миллиардеров на планете.
И до того, что происходит сейчас – что бы сейчас ни происходило», – написал Коул в своей автобиографии.
