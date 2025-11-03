  • Спортс
  • Джо Коул об Абрамовиче: «Хотел бы поговорить с ним о том, как прошла его жизнь: от сироты, продававшего резиновых уточек на улицах Москвы, до одного из самых известных миллиардеров мира»
Джо Коул об Абрамовиче: «Хотел бы поговорить с ним о том, как прошла его жизнь: от сироты, продававшего резиновых уточек на улицах Москвы, до одного из самых известных миллиардеров мира»

Джо Коул хотел бы получше узнать Романа Абрамовича.

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул признался, что хотел бы поговорить с экс-владельцем клуба Романом Абрамовичем о его жизни. 

«Я часто задаюсь вопросом, где сейчас Роман. Мне хотелось бы думать, что однажды я смогу поговорить с ним о том, что произошло и как прошла его жизнь: от молодого человека, осиротевшего в детстве и продававшего резиновых уточек на улицах Москвы, до одного из самых известных миллиардеров на планете.

И до того, что происходит сейчас – что бы сейчас ни происходило», – написал Коул в своей автобиографии.

Джо Коул: «Абрамович редко появлялся в нашей жизни. После поражения от «Интера» он спросил, кто мы – топ-игроки или просто игроки с топ-зарплатой. Это единственный раз, когда я видел его злым»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
