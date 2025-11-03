Джо Коул об Абрамовиче: «Хотел бы поговорить с ним о том, как прошла его жизнь: от сироты, продававшего резиновых уточек на улицах Москвы, до одного из самых известных миллиардеров мира»

Джо Коул хотел бы получше узнать Романа Абрамовича.

Бывший полузащитник «Челси » Джо Коул признался, что хотел бы поговорить с экс-владельцем клуба Романом Абрамовичем о его жизни.

«Я часто задаюсь вопросом, где сейчас Роман. Мне хотелось бы думать, что однажды я смогу поговорить с ним о том, что произошло и как прошла его жизнь: от молодого человека, осиротевшего в детстве и продававшего резиновых уточек на улицах Москвы, до одного из самых известных миллиардеров на планете.

И до того, что происходит сейчас – что бы сейчас ни происходило», – написал Коул в своей автобиографии.

Джо Коул: «Абрамович редко появлялся в нашей жизни. После поражения от «Интера» он спросил, кто мы – топ-игроки или просто игроки с топ-зарплатой. Это единственный раз, когда я видел его злым»