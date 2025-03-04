  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Андерссон выиграла классическую «разделку» на 10 км, Йохауг уступила 1,3 секунды, Карлссон – 3-я
167

⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Андерссон выиграла классическую «разделку» на 10 км, Йохауг уступила 1,3 секунды, Карлссон – 3-я

Шведка Эбба Андерссон победила в классической «разделке» на ЧМ в Тронхейме.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025

Тронхейм, Норвегия

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Эбба Андерссон (Швеция) – 30.19,8 

2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1,3

3. Фрида Карлссон (Швеция) – 12,1

4. Тереза Штадлобер (Австрия) – 15,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 26,3 

6. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 29,2 

7. Катарина Хенниг (Германия) – 29,9 

8. Надя Калин (Швейцария) – 31,0 

9. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.00,9 

10. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 1.05,8

11. Пиа Финк (Германия) – 1.06,8 

12. Моа Илар (Швеция) – 1.19,0 

13. Силье Теодорсен (Норвегия) – 1.30,0 

14. Виктория Карл (Германия) – 1.33,6 

15. Катерина Ганц (Италия) – 1.43,4 

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoчемпионат мира
результаты
лыжные гонки
гонка 10 км (жен)
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Финляндии жен
logoФрида Карлссон
logoсборная США жен
logoКертту Нисканен
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
Виктория Карл
logoсборная Австрии жен
logoЭбба Андерссон
Силье Теодорсен
logoЭмма Рибом
Моа Илар
logoсборная Швеции жен
Рози Бреннан
logoХайди Венг
Йоханна Матинтало
logoКатарина Хенниг
logoТереза Йохауг
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoТереза Штадлобер
Пиа Финк
logoАстрид Ойре Шлинн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Главные новости
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Лыжницы пробегут командный спринт
16сегодня, 21:26
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Лыжники выступят в командном спринте
4сегодня, 21:20
Перевозчиков о травме Горбунова: «Пока мы его пытались достать из сугроба, в который он упал, потом ждали снегоход, он говорил: «У меня руки ничего не чувствуют»»
1сегодня, 18:27
Дмитрий Губерниев: «Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента ФЛГР»
27сегодня, 16:56
Дмитрий Губерниев: «Большунов — священная корова, его боятся трогать по ряду причин. Я люблю Александра, но правила одинаковы для всех»
21сегодня, 16:44
Тереза Йохауг: «Когда тебе не хватает секунды в борьбе уже за вторую золотую медаль на родной земле, это расстраивает»
10сегодня, 16:18
Сергей Устюгов: «Большунову я сказал в грубой форме на финише: «Саня, ты заколебал, ну сколько можно? Ну почему со мной?»
31сегодня, 15:17
Елена Вяльбе: «И Большунов, и Устюгов получат от жюри определенное наказание. Два разных наказания, но оба получат»
11сегодня, 15:03
Крюгер о самочувствии в «разделке»: «Думаю, у меня могла быть фибрилляция сердца. У меня такое было пару раз на тренировках»
10сегодня, 14:43
Клэбо о золоте в «разделке»: «Ради этого я уже долгое время живу в безбрачии и аскезе. Наконец-то я добился результатов на дистанции»
15сегодня, 14:32
Ко всем новостям
Последние новости
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
3сегодня, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33