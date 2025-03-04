⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Андерссон выиграла классическую «разделку» на 10 км, Йохауг уступила 1,3 секунды, Карлссон – 3-я
Шведка Эбба Андерссон победила в классической «разделке» на ЧМ в Тронхейме.
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025
Тронхейм, Норвегия
Женщины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Эбба Андерссон (Швеция) – 30.19,8
2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1,3
3. Фрида Карлссон (Швеция) – 12,1
4. Тереза Штадлобер (Австрия) – 15,0
5. Хайди Венг (Норвегия) – 26,3
6. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 29,2
7. Катарина Хенниг (Германия) – 29,9
8. Надя Калин (Швейцария) – 31,0
9. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.00,9
10. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 1.05,8
11. Пиа Финк (Германия) – 1.06,8
12. Моа Илар (Швеция) – 1.19,0
13. Силье Теодорсен (Норвегия) – 1.30,0
14. Виктория Карл (Германия) – 1.33,6
15. Катерина Ганц (Италия) – 1.43,4
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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