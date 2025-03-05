Кучеров набрал 1+2 в матче с «Коламбусом» и стал 2-й звездой. Он третьим в сезоне НХЛ набрал 90 очков – в 58 играх
Никита Кучеров набрал 1+2 в матче с «Коламбусом» и стал 2-й звездой.
Форвард «Тампы» забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (6:2).
31-летний россиянин третьим в текущем сезоне достиг отметки 90 очков. На счету Кучерова 28 шайб и 62 результативные передачи в 58 играх. Он идет на третьем месте в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Никита (19:57, 3:39 – в большинстве, «+3») реализовал 1 из 7 бросков в створ. Также он сделал 1 блок, статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости