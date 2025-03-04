Роман Ротенберг: «Контракт с Кузнецовым расторгнут не будет. Ответа, вернется ли он на лед в этом сезоне, у меня нет»

Роман Ротенберг заявил, что Евгений Кузнецов останется в СКА.

Ранее стало известно, что нападающий был внесен в список травмированных.

«Контракт с Евгением Кузнецовым расторгнут не будет.

Ответа, вернется ли он на лед в этом сезоне, у меня нет», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 32-летний Кузнецов, вернувшийся в прошлом году из НХЛ, набрал 37 (12+25) очков в 38 играх.