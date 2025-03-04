Роман Ротенберг: «Контракт с Кузнецовым расторгнут не будет. Ответа, вернется ли он на лед в этом сезоне, у меня нет»
Роман Ротенберг заявил, что Евгений Кузнецов останется в СКА.
Ранее стало известно, что нападающий был внесен в список травмированных.
«Контракт с Евгением Кузнецовым расторгнут не будет.
Ответа, вернется ли он на лед в этом сезоне, у меня нет», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 32-летний Кузнецов, вернувшийся в прошлом году из НХЛ, набрал 37 (12+25) очков в 38 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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