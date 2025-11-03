Мостовой о Риере в «Спартаке»: «Если его возьмут, то было бы неплохо, если бы у него в помощниках был Александр Мостовой. Я бы пошел в его штаб. Почему бы и нет?»

Александр Мостовой готов войти в штаб Альберта Риеры в «Спартаке».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что будет готов войти в тренерский штаб Альберта Риеры , если тот возглавит «Спартак».

Ранее сообщалось , что московский клуб видит в испанском специалисте приоритетного кандидата на пост главного тренера.

«Конечно, я помню Риеру, мы и играли друг против друга. Он сейчас работает в Словении. Уровень чемпионата Словении? Это не может быть помехой. У нас работают главными тренерами те, кто в футбол не играли, а они главные.

Риера поиграл в «Мальорке», «Ливерпуле», сборной Испании. Наверное, ведутся с ним переговоры, что-то ищут. Если его возьмут, то было бы неплохо, если у него в помощниках был бы Александр Мостовой. Я бы пошел в его штаб. Почему бы и нет? В «Спартак » я был всегда пошел», – сказал Мостовой.