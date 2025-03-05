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«Реал» обыграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала ЛЧ – 2:1. Забили Родриго, Браим и Альварес

«Реал» победил «Атлетико» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 4-й минуте счет открыл Родриго. Хулиан Альварес сравнял на 32-й. На 55-й забил Браим Диас. 

Европа. Лига чемпионов 4 марта 20:00
1/8 финала
Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Матч завершен
2 - 1
0.58XG0.3
Атлетико
Коэффициенты
Матч окончен
Браим Диас   Эндрик
89’
Вальверде   Васкес
82’
75’
Барриос   Серлот
75’
Де Поль   Корреа
71’
Гризманн   Ле Норман
64’
Лино   Галлахер
64’
Симеоне   Молина
Камавинга   Модрич
62’
Браим Диас
55’
  Браим Диас
55’
2тайм
Перерыв
32’
  Альварес
  Родриго
4’
Реал Мадрид:
Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Вальверде (Васкес, 82), Браим Диас (Эндрик, 89), Камавинга (Модрич, 62), Тчуамени, Родриго, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Лунин, Гонсалес, Алаба, Васкес, Фран Гарсия, Модрич, Гюлер, Эндрик
1тайм
Атлетико:
Облак, Галан, Лангле, Хименес, Льоренте, Лино (Галлахер, 64), Барриос (Серлот, 75), Де Поль (Корреа, 75), Симеоне (Молина, 64), Гризманн (Ле Норман, 71), Альварес, Муссо, Гомис, Молина, Витцель, Рейнилду, Ле Норман, Галлахер, Лемар, Рикельме, Серлот, Корреа

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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