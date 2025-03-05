Матч окончен
«Реал» обыграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала ЛЧ – 2:1. Забили Родриго, Браим и Альварес
«Реал» победил «Атлетико» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 4-й минуте счет открыл Родриго. Хулиан Альварес сравнял на 32-й. На 55-й забил Браим Диас.
Европа. Лига чемпионов 4 марта 20:00
1/8 финалаСантьяго Бернабеу
Матч завершен
2 - 1
0.58XG0.3
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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