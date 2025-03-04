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Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. 43-летний специалист может работать помощником в РПЛ

Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

43-летний заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» сообщил об этом в соцсетях.

Наличие данной категории позволяет работать помощником главного тренера в Мир РПЛ и Мелбет Первой лиге, а также главным тренером в клубах LEON Второй лиги и женской Суперлиги.

Фото: соцсети Андрея Аршавина

Аршавин о лицензии помощника главного тренера в РПЛ: «Пригодится ли – будем смотреть. Пока об этом не думаю, работаю в другой сфере»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсети Андрея Аршавина
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