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НХЛ. «Бостон» проиграл «Нэшвиллу», «Тампа» забросила 6 шайб «Коламбусу», «Питтсбург» уступил «Колорадо», «Эдмонтон» пропустил 6 голов от «Анахайма»

«Бостон» проиграл «Нэшвиллу» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Филадельфия» уступила «Калгари» (3:6), «Тампа» была сильнее «Коламбуса» (6:2), «Айлендерс» обыграли «Виннипег» (3:2), «Питтсбург» проиграл «Колорадо» (1:4), «Эдмонтон» – «Анахайму» (2:6). 

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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