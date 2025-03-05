НХЛ. «Бостон» проиграл «Нэшвиллу», «Тампа» забросила 6 шайб «Коламбусу», «Питтсбург» уступил «Колорадо», «Эдмонтон» пропустил 6 голов от «Анахайма»
«Бостон» проиграл «Нэшвиллу» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Филадельфия» уступила «Калгари» (3:6), «Тампа» была сильнее «Коламбуса» (6:2), «Айлендерс» обыграли «Виннипег» (3:2), «Питтсбург» проиграл «Колорадо» (1:4), «Эдмонтон» – «Анахайму» (2:6).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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