Мичков в матче против «Калгари»: передача, 6 бросков, 5 потерь и «минус 2» за 20:15 при 6:12 в большинстве. Гол Кутюрье сначала записали на Матвея

Матвей Мичков сделал результативную передачу в матче с «Калгари».

Изначально третий гол «Филадельфии» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (3:6), был записан на счет россиянина, но затем в протокол внесли изменение.

Автором гола стал капитан «Флайерс» Шон Кутюрье , добивший шайбу в ворота, а Мичкову достался ассист.

В текущем сезоне у 20-летнего россиянина 45 (19+26) очков в 60 играх при полезности «минус 11».

Сегодня Матвей впервые с октября прошлого года сыграл более 20 минут (20:15, 6:12 – в большинстве, «минус 2»). Он 6 раз бросил в створ и допустил 5 потерь.