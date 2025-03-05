Мичков в матче против «Калгари»: передача, 6 бросков, 5 потерь и «минус 2» за 20:15 при 6:12 в большинстве. Гол Кутюрье сначала записали на Матвея
Матвей Мичков сделал результативную передачу в матче с «Калгари».
Изначально третий гол «Филадельфии» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (3:6), был записан на счет россиянина, но затем в протокол внесли изменение.
Автором гола стал капитан «Флайерс» Шон Кутюрье, добивший шайбу в ворота, а Мичкову достался ассист.
В текущем сезоне у 20-летнего россиянина 45 (19+26) очков в 60 играх при полезности «минус 11».
Сегодня Матвей впервые с октября прошлого года сыграл более 20 минут (20:15, 6:12 – в большинстве, «минус 2»). Он 6 раз бросил в створ и допустил 5 потерь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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