Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона с разрывом передней крестообразной связки
Кайри Ирвинг получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.
Звездный разыгрывающий «Далласа» пропустит остаток сезона.
Ирвинг травмировался в первой четверти матча против «Сакраменто» (98:122) во время прохода. Несмотря на явную боль, при помощи представителей тренерского штаба он вышел на линию и исполнил два штрафных броска.
Ирвинг принял участие в 50 из 62 матчей «Мэвс» в этом сезоне и в настоящее время является единственным игроком, набирающим в среднем не менее 20 очков при 40% из-за дуги и 90% с линии штрафных. Это его пятый сезон в карьере с такой статистикой, больше только у Стефена Карри («Голден Стэйт»).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости