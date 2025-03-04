Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона с разрывом передней крестообразной связки

Кайри Ирвинг получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Звездный разыгрывающий «Далласа » пропустит остаток сезона.

Ирвинг травмировался в первой четверти матча против «Сакраменто» (98:122) во время прохода. Несмотря на явную боль, при помощи представителей тренерского штаба он вышел на линию и исполнил два штрафных броска.

Ирвинг принял участие в 50 из 62 матчей «Мэвс» в этом сезоне и в настоящее время является единственным игроком, набирающим в среднем не менее 20 очков при 40% из-за дуги и 90% с линии штрафных. Это его пятый сезон в карьере с такой статистикой, больше только у Стефена Карри («Голден Стэйт»).