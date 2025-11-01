Первая лига. «Урал» примет «Сокол», «Факел» сыграет с «Торпедо» в понедельник

В Первой лиге пройдут матчи 17-го тура.

В субботу «Урал » примет «Сокол ».

В воскресенье «Спартак» Кострома сыграет с «Черноморцем».

В понедельник «Ротор» встретится с «Арсеналом », «Факел» – с «Торпедо ».

PARI Первая лига

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги