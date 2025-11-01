0

Первая лига. «Урал» примет «Сокол», «Факел» сыграет с «Торпедо» в понедельник

В Первой лиге пройдут матчи 17-го тура.

В субботу «Урал» примет «Сокол».

В воскресенье «Спартак» Кострома сыграет с «Черноморцем».

В понедельник «Ротор» встретится с «Арсеналом», «Факел» – с «Торпедо».

PARI Первая лига

17-й тур

Лига PARI (Первая лига). 17 тур
1 ноября 11:00,
Урал
Не начался
Сокол
Лига PARI (Первая лига). 17 тур
1 ноября 14:00,
Шинник
Не начался
Челябинск
Лига PARI (Первая лига). 17 тур
3 ноября 11:00,
Уфа
Не начался
Енисей
Лига PARI (Первая лига). 17 тур
3 ноября 13:00,
Ротор
Не начался
Арсенал Тула
Лига PARI (Первая лига). 17 тур
3 ноября 14:00,
Чайка
Не начался
КАМАЗ
Лига PARI (Первая лига). 17 тур
3 ноября 15:30,
Факел
Не начался
Торпедо

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?2511 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoПервая лига
logoСокол
logoЕнисей
logoЧерноморец Новороссийск
logoФК Челябинск
logoВолга Ульяновск
logoУфа
logoУрал
logoСпартак Кострома
logoРодина Москва
logoШинник
logoАрсенал Тула
logoНефтехимик
logoФакел
logoРотор
logoКАМАЗ
logoСКА Хабаровск
logoЧайка Песчанокопское
logoТорпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Терри высмеял слова о том, что «Тоттенхэм» больше «Челси»: «Шпоры» пригласили меня на матч. Сказали, что в 17:29 – экскурсия по комнате с трофеями, а в 17:30 я уже буду на трибуне»
вчера, 22:15
Ташуев о влиятельности тренеров: «Семак – шесть раз чемпион страны, Мусаев – молодой тренер стал чемпионом, обыграв топ-клубы. А Карпин разве что-то выиграл? Надо сначала добиться успеха»
вчера, 21:56
«Ювентус» общался с Манчини и Палладино за день до назначения Спаллетти. Готовность Лучано заключить контракт до лета с опцией продления сыграла решающую роль (Маттео Моретто)
вчера, 21:49
Чемпионат Германии. «Дортмунд» победил «Аугсбург», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
вчера, 21:28
Пеп Гвардиола: «В Мюнхене слышал, что АПЛ сложнее, каждый может обыграть каждого. «Сити» с «Ливерпулем» изменили это, но сейчас все возвращается. Как и в НБА, тут нет доминирующего клуба»
вчера, 21:23
Джейми О′Хара: «Тоттенхэм» крупнее «Челси» в мировом масштабе. У нас богатая история, а они благодаря Абрамовичу потратили много денег и купили титулы. Но больше всех в Лондоне «Арсенал»
вчера, 21:05
Килиан Мбаппе: «Реал» – лучший клуб мира, «ПСЖ» – один из лучших. У «Мадрида» более богатая история, культура тоже разная»
вчера, 20:58
Шнякин про Okko: «Матч» в чем-то слабее? Генич – голос российского футбола, по рассуждениям о росфутболе рядом с ним вообще никто не стоял. Нагучев – наследник Уткина по реакции»
вчера, 20:49
Глава РПЛ Алаев про контракт с «Матч ТВ» на 28,5 млрд рублей: «С учетом ситуации в экономике – довольны. Время непростое. Если клубы голосуют 16:0, это о многом говорит»
вчера, 20:41
Килиан Мбаппе: «Роналду – эталон в «Реале», номер один. Не могу сравнивать себя с ним, у меня другой путь»
вчера, 20:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 17:45
7 минут назад
Дмитрий Сенников: «Краснодар» с опаской играет с сильными командами. «Спартак» может преподнести сюрприз»
33 минуты назад
«Дортмунд» выиграл 4-й матч подряд и вышел на 2-е место в Бундеслиге
47 минут назад
Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Седьмой пенальти в шести матчах, обидно. Связываю их с нашей нелепостью в первую очередь»
вчера, 21:57
Чемпионат Испании. «Хетафе» обыграл «Жирону», «Реал» сыграет с «Валенсией» в субботу
вчера, 21:56Live
Гришин о новом контракте РПЛ с «Матч ТВ»: «Это доступный канал, который смотрит вся Россия. Во всей стране не смотрят другие каналы, кроме федеральных. Я бы вообще лет на десять продлил»
вчера, 21:45
Мостовой о Заболотном: «Ноль голов – шок, за такое время хоть что-то должен был заковырять. Но не может форвард провести целый сезон без единого мяча, пусть даже запасной»
вчера, 21:31
Мбаппе не ставит себе целей по голам: «Никаких ограничений. Чем больше я забью, тем больше трофеев мы выиграем»
вчера, 21:28
Гол Гирасси принес «Боруссии» победу над «Аугсбургом» в гостях – 1:0
вчера, 21:26
34-летний Рэмзи расторг контракт с «Пумас». Он в июле перешел в мексиканский клуб
вчера, 21:14