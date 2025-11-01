Первая лига. «Урал» примет «Сокол», «Факел» сыграет с «Торпедо» в понедельник
В Первой лиге пройдут матчи 17-го тура.
В субботу «Урал» примет «Сокол».
В воскресенье «Спартак» Кострома сыграет с «Черноморцем».
В понедельник «Ротор» встретится с «Арсеналом», «Факел» – с «Торпедо».
PARI Первая лига
17-й тур
Не начался
Не начался
Не начался
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
