Любушкин забросил 1-ю шайбу за «Даллас» – в матче с «Нью-Джерси». Защитник прервал серию из 154 игр без голов с учетом плей-офф
Илья Любушкин забросил 1-ю шайбу за «Даллас», прервав серию из 154 игр без голов.
Защитник «Старс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3).
Это первый гол 30-летнего россиянина в текущем сезоне – в 59-м матче. В текущем сезоне у него 12 (1+11) очков при полезности «+12».
В целом заброшенная шайба стала для него 6-й в карьере в лиге. В прошлый раз он забил в марте 2023 года, когда еще выступал за «Баффало». После этого Любушкин не забивал на протяжении 154 игр с учетом плей-офф (в регулярках – 147).
Сегодня Илья (17:14, 0:37 – в меньшинстве, «0») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 2 силовых приема и допустил 4 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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