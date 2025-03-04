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❄️Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Устюгов выиграл финал спринта классикой, Осипов – 2-й, Коростелев – 3-й, Терентьев – 6-й, Большунов выбыл в полуфинале

Сергей Устюгов выиграл спринт классикой на чемпионате России по лыжным гонкам.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025

Казань

Спринт, классический стиль

Мужчины

Финал

1. Сергей Устюгов – 3.02,51

2. Владислав Осипов – 0,75

3. Савелий Коростелев – 1,44

4. Ермил Вокуев – 4,34

5. Сергей Ардашев – 11,41

6. Александр Терентьев – 15,06

Полуфиналы

Первый забег

1. Владислав Осипов – 3.03,39

2. Ермил Вокуев – 0,05

3. Савелий Коростелев – 0,08

4. Сергей Ардашев – 0,24

5. Сергей Забалуев – 1,30

6. Андрей Парфенов – 1,41

Второй забег

1. Сергей Устюгов – 3.02,85

2. Александр Терентьев – 0,08

3. Александр Большунов – 0,82

4. Константин Тиунов – 1,01

5. Илья Семиков – 1,33

6. Владислав Афанасьев – 1,91

Алексей Червоткин выбыл в 1/4 финала, Иван Якимушкин и Глеб Ретивых – в квалификации.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
результаты
спринт
чемпионат России
Владислав Осипов
logoАлександр Терентьев
logoЕрмил Вокуев
Данила Карпасюк
logoСергей Ардашев
logoИлья Семиков
logoАлександр Большунов
logoДенис Филимонов
logoИван Якимушкин
logoСавелий Коростелев
logoДмитрий Жуль
Константин Тиунов
Иван Безматерных
Сергей Забалуев
Егор Гусак
Александр Бакуров
logoАлексей Червоткин
logoАндрей Краснов
logoСергей Устюгов
logoПавел Соловьев
logoНикита Родионов
logoАндрей Собакарев
Владислав Афанасьев
logoГлеб Ретивых
logoАндрей Парфенов
Андрей Алипкин
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