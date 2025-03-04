❄️Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Устюгов выиграл финал спринта классикой, Осипов – 2-й, Коростелев – 3-й, Терентьев – 6-й, Большунов выбыл в полуфинале

Сергей Устюгов выиграл спринт классикой на чемпионате России по лыжным гонкам.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025

Казань

Спринт, классический стиль

Мужчины

Финал

1. Сергей Устюгов – 3.02,51

2. Владислав Осипов – 0,75

3. Савелий Коростелев – 1,44

4. Ермил Вокуев – 4,34

5. Сергей Ардашев – 11,41

6. Александр Терентьев – 15,06

Полуфиналы

Первый забег

1. Владислав Осипов – 3.03,39

2. Ермил Вокуев – 0,05

3. Савелий Коростелев – 0,08

4. Сергей Ардашев – 0,24

5. Сергей Забалуев – 1,30

6. Андрей Парфенов – 1,41

Второй забег

1. Сергей Устюгов – 3.02,85

2. Александр Терентьев – 0,08

3. Александр Большунов – 0,82

4. Константин Тиунов – 1,01

5. Илья Семиков – 1,33

6. Владислав Афанасьев – 1,91

Алексей Червоткин выбыл в 1/4 финала, Иван Якимушкин и Глеб Ретивых – в квалификации.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани