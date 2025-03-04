❄️Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Устюгов выиграл финал спринта классикой, Осипов – 2-й, Коростелев – 3-й, Терентьев – 6-й, Большунов выбыл в полуфинале
Сергей Устюгов выиграл спринт классикой на чемпионате России по лыжным гонкам.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025
Казань
Спринт, классический стиль
Мужчины
Финал
1. Сергей Устюгов – 3.02,51
2. Владислав Осипов – 0,75
3. Савелий Коростелев – 1,44
4. Ермил Вокуев – 4,34
5. Сергей Ардашев – 11,41
6. Александр Терентьев – 15,06
Полуфиналы
Первый забег
1. Владислав Осипов – 3.03,39
2. Ермил Вокуев – 0,05
3. Савелий Коростелев – 0,08
4. Сергей Ардашев – 0,24
5. Сергей Забалуев – 1,30
6. Андрей Парфенов – 1,41
Второй забег
1. Сергей Устюгов – 3.02,85
2. Александр Терентьев – 0,08
3. Александр Большунов – 0,82
4. Константин Тиунов – 1,01
5. Илья Семиков – 1,33
6. Владислав Афанасьев – 1,91
Алексей Червоткин выбыл в 1/4 финала, Иван Якимушкин и Глеб Ретивых – в квалификации.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости