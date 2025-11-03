«Спартак» сыграет с «Локомотивом». Красно-белые, ждем всех на кубковом московском дерби!

В первом матче 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» принимает «Локомотив».

Матч пройдет в четверг, 6 ноября, в 19:30 на стадионе «Лукойл Арена».

«Спартак» закончил выступление в групповом этапе турнира на первом месте группы C, набрав 13 очков. Железнодорожники же завершили групповой этап на второй строчке группы D, обладая 13-ю очками. Приходите поддержать красно-белых в кубковом матче против «Локомотива»!

