Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» обыграл «Атлетико», «Арсенал» забил 7 голов ПСВ, «Боруссия» и «Лилль» сыграли вничью, «Астон Вилла» победила «Брюгге»

В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые матчи 1/8 финала.

«Реал » обыграл «Атлетико » (2:1) в мадридском дерби, «Арсенал » в гостях разгромил ПСВ (7:1), «Боруссия » и «Лилль» сыграли вничью (1:1), «Брюгге» уступил «Астон Вилле» (1:3).

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые игры

Европа. Лига чемпионов 4 марта 20:00 1/8 финала Филипс Стадион ПСВ Матч завершен 1 - 7 1.8 XG 2.29 Арсенал Коэффициенты Матч окончен Маласиа 89’ 85’ Калафьори

Сайбари Верман 82’ Боскальи Обиспо 82’ 77’ Тимбер Уайт 77’ Мерино Тирни 73’ Эдегор

71’ Нванери Стерлинг 71’ Парти Зинченко 69’ Тимбер де Йонг Бакайоко 66’ Ледесма Карсдорп 65’ 48’ Троссард

47’ Эдегор

Фламинго Нагало 46’ 2 тайм Перерыв Ланг

43’ 42’ Парти 35’ Льюис-Скелли Калафьори 31’ Мерино

24’ Льюис-Скелли 21’ Нванери

18’ Тимбер

ПСВ: Бенитес, Маласиа, Боскальи (Обиспо, 82), Фламинго (Нагало, 46), Ледесма (Карсдорп, 65), Сайбари (Верман, 82), Схаутен, Ланг, Тил, Перишич, де Йонг (Бакайоко, 66), Дроммел, Схикс, Нагало, Обиспо, Карсдорп, Лэнд, Бабади, Верман, Дриауех, Бакайоко 1 тайм Арсенал: Райя, Габриэл, Салиба, Льюис-Скелли (Калафьори, 35), Тимбер (Уайт, 77), Райс, Парти (Зинченко, 71), Эдегор, Троссард, Мерино (Тирни, 77), Нванери (Стерлинг, 71), Нето, Сетфорд, Тирни, Уайт, Кивер, Зинченко, Калафьори, Жоржиньо, Стерлинг, Батлер-Ойедеджи, Кабиа

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ