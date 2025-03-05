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  • Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» обыграл «Атлетико», «Арсенал» забил 7 голов ПСВ, «Боруссия» и «Лилль» сыграли вничью, «Астон Вилла» победила «Брюгге»
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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» обыграл «Атлетико», «Арсенал» забил 7 голов ПСВ, «Боруссия» и «Лилль» сыграли вничью, «Астон Вилла» победила «Брюгге»

В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые матчи 1/8 финала.

«Реал» обыграл «Атлетико» (2:1) в мадридском дерби, «Арсенал» в гостях разгромил ПСВ (7:1), «Боруссия» и «Лилль» сыграли вничью (1:1), «Брюгге» уступил «Астон Вилле» (1:3).

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые игры

Европа. Лига чемпионов 4 марта 17:45
1/8 финала
Ян Брейдель
Брюгге
Матч завершен
1 - 3
0.61XG1.53
Астон Вилла
Коэффициенты
Матч окончен
90’
+1’
Уоткинс   Богарде
Нвадике   Ветлесен
90’
+1’
Саббе   Скурась
90’
88’
  Асенсио
Жуджла   Нильссон
85’
Тальби   Сике
85’
82’
  Мехеле
70’
Эмери
64’
Макгинн   Рэмзи
64’
Дисаси   Кэш
64’
Бэйли   Камара
64’
Рэшфорд   Асенсио
2тайм
Перерыв
  де Кейпер
12’
3’
  Бэйли
Брюгге:
Миньоле, де Кейпер, Мехеле, Ордоньес, Саббе (Скурась, 90), Яшари, Нвадике (Ветлесен, 90), Цолис, Ванакен, Тальби (Сике, 85), Жуджла (Нильссон, 85), Яккерс, Ромеро, Сике, Спилерс, Ветлесен, Нильсен, Вермант, Нильссон, Скурась, Кэмпбелл
1тайм
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Мингз, Конса, Дисаси (Кэш, 64), Тилеманс, Макгинн (Рэмзи, 64), Рэшфорд (Асенсио, 64), Роджерс, Бэйли (Камара, 64), Уоткинс (Богарде, 90), Зых, Ольсен, Богарде, Матсен, Пау Торрес, Кэш, Камара, Рэмзи, Асенсио
Европа. Лига чемпионов 4 марта 20:00
1/8 финала
Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Матч завершен
2 - 1
0.58XG0.3
Атлетико
Коэффициенты
Матч окончен
Браим Диас   Эндрик
89’
Вальверде   Васкес
82’
75’
Барриос   Серлот
75’
Де Поль   Корреа
71’
Гризманн   Ле Норман
64’
Лино   Галлахер
64’
Симеоне   Молина
Камавинга   Модрич
62’
Браим Диас
55’
  Браим Диас
55’
2тайм
Перерыв
32’
  Альварес
  Родриго
4’
Реал Мадрид:
Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Вальверде (Васкес, 82), Браим Диас (Эндрик, 89), Камавинга (Модрич, 62), Тчуамени, Родриго, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Лунин, Гонсалес, Алаба, Васкес, Фран Гарсия, Модрич, Гюлер, Эндрик
1тайм
Атлетико:
Облак, Галан, Лангле, Хименес, Льоренте, Лино (Галлахер, 64), Барриос (Серлот, 75), Де Поль (Корреа, 75), Симеоне (Молина, 64), Гризманн (Ле Норман, 71), Альварес, Муссо, Гомис, Молина, Витцель, Рейнилду, Ле Норман, Галлахер, Лемар, Рикельме, Серлот, Корреа
Европа. Лига чемпионов 4 марта 20:00
1/8 финала
Филипс Стадион
ПСВ
Матч завершен
1 - 7
1.8XG2.29
Арсенал
Коэффициенты
Матч окончен
Маласиа
89’
85’
  Калафьори
Сайбари   Верман
82’
Боскальи   Обиспо
82’
77’
Тимбер   Уайт
77’
Мерино   Тирни
73’
  Эдегор
71’
Нванери   Стерлинг
71’
Парти   Зинченко
69’
Тимбер
де Йонг   Бакайоко
66’
Ледесма   Карсдорп
65’
48’
  Троссард
47’
  Эдегор
Фламинго   Нагало
46’
2тайм
Перерыв
  Ланг
43’
42’
Парти
35’
Льюис-Скелли   Калафьори
31’
  Мерино
24’
Льюис-Скелли
21’
  Нванери
18’
  Тимбер
ПСВ:
Бенитес, Маласиа, Боскальи (Обиспо, 82), Фламинго (Нагало, 46), Ледесма (Карсдорп, 65), Сайбари (Верман, 82), Схаутен, Ланг, Тил, Перишич, де Йонг (Бакайоко, 66), Дроммел, Схикс, Нагало, Обиспо, Карсдорп, Лэнд, Бабади, Верман, Дриауех, Бакайоко
1тайм
Арсенал:
Райя, Габриэл, Салиба, Льюис-Скелли (Калафьори, 35), Тимбер (Уайт, 77), Райс, Парти (Зинченко, 71), Эдегор, Троссард, Мерино (Тирни, 77), Нванери (Стерлинг, 71), Нето, Сетфорд, Тирни, Уайт, Кивер, Зинченко, Калафьори, Жоржиньо, Стерлинг, Батлер-Ойедеджи, Кабиа
Европа. Лига чемпионов 4 марта 20:00
1/8 финала
Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Матч завершен
1 - 1
0.3XG0.78
Лилль
Коэффициенты
Матч окончен
Гросс
90’
+3’
Свенссон   Бенсебайни
83’
Брандт   Рейна
83’
Рюэрсон   Ян Коуто
82’
77’
Мукау   Андре Гомеш
77’
Исмаили   Баккер
71’
Мбаппе   Фернандес Пардо
68’
  Харальдссон
Гиттенс   Байер
66’
Джан
61’
2тайм
Перерыв
  Адейеми
22’
Боруссия Д:
Кобель, Свенссон (Бенсебайни, 83), Шлоттербек, Джан, Рюэрсон (Ян Коуто, 82), Гросс, Забитцер, Гиттенс (Байер, 66), Брандт (Рейна, 83), Адейеми, Гирасси, Майер, Ян Коуто, Антон, Бенсебайни, Зюле, Озджан, Рейна, Байер, Дюранвиль
1тайм
Лилль:
Шевалье, Исмаили (Баккер, 77), Алессандро, Диаките, Менье, Буадди, Андре, Харальдссон, Мукау (Андре Гомеш, 77), Мбаппе (Фернандес Пардо, 71), Дэвид, Манноне, Кейяр, Манди, Гудмундссон, Баккер, Коссье, Гомес, Кабелла, Андре Гомеш, Фернандес Пардо, Акпом, Лашааб

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoАтлетико
logoАрсенал
logoЛилль
logoПСВ
logoБрюгге
logoБоруссия Дортмунд
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
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