Матч окончен
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» обыграл «Атлетико», «Арсенал» забил 7 голов ПСВ, «Боруссия» и «Лилль» сыграли вничью, «Астон Вилла» победила «Брюгге»
В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые матчи 1/8 финала.
«Реал» обыграл «Атлетико» (2:1) в мадридском дерби, «Арсенал» в гостях разгромил ПСВ (7:1), «Боруссия» и «Лилль» сыграли вничью (1:1), «Брюгге» уступил «Астон Вилле» (1:3).
Лига чемпионов
1/8 финала
Первые игры
Европа. Лига чемпионов 4 марта 17:45
1/8 финалаЯн Брейдель
Матч завершен
1 - 3
0.61XG1.53
1/8 финалаСантьяго Бернабеу
Матч завершен
2 - 1
0.58XG0.3
1/8 финалаФилипс Стадион
1/8 финалаСигнал Идуна Парк
Матч завершен
1 - 1
0.3XG0.78
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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