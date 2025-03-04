Тюкавина прооперируют 6 марта в Германии. Форвард «Динамо» порвал «кресты» и выбыл на полгода («СЭ»)

Константина Тюкавина прооперируют 6 марта в Германии.

22-летний форвард «Динамо » в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1) порвал крестообразные связки колена и выбыл на полгода.

По информации «Спорт-Экспресса», операция намечена на 6 марта. Сегодня ночью Тюкавин должен отправиться в одну из ведущих мировых клиник в Мюнхене.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 8 мячей и 3 голевые передачи в 22 играх за бело-голубых во всех турнирах.

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