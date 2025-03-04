Журавель о возвращении Бубнова: «С момента «дуойек» народилась новая аналитика, за которой он не поспевает. Это как Раньери в «Роме» или Мойес в «Эвертоне» – поиск решения в прошлом»
Эксперт и бывший защитник «Спартака» появился в последнем выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
«Вижу восторги относительно возвращения Александра Бубнова. Это и вправду прикольное решение. Но позволю себе немного подушнить.
С момента «дуойек» от Бубнова народилась новая футбольная аналитика, за которой Бубнов, конечно, не поспевает. Слишком поверхностно и обычно он нынче звучит.
Это как Раньери в «Роме» или Мойес в «Эвертоне» – поиск решения в прошлом. С короткосрочным эффектом. Но по дистанции… Не знаю.
Но я, конечно, как постоянный зритель «КШ», смотреть «Лайв» не перестану. И буду следить за адаптацией. Вероятно, Бубнову нужно набрать форму, привыкнуть к формату и я сменю свой скепсис. Мне бы этого очень хотелось», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.
Бубнов про Дзюбу: «У нас санкции, Америка с Байденом – враги наши, а он оделся в дебила этого Дэдпула. Сейчас он самурай – они во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть и сейчас с Европой и Америкой»
Первая аналитика Бубнова после камбэка: по «Спартаку», ЦСКА и «Зениту». И с наездами на Карпина
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