Кузьменко набрал 1+1 в первом матче против «Калгари» после обмена и стал 3-й звездой. У него 5 очков в 6 играх за «Флайерс»

Андрей Кузьменко набрал 1+1 в первом матче против «Калгари» после обмена.

Форвард «Филадельфии» забросил шайбу и сделал результативную передачу в первом матче против бывшей команды после обмена (3:6). Его признали третьей звездой встречи.

В 6 играх за «Флайерс» на счету 29-летнего россиянина стало 5 (2+3) очков. Всего в текущем сезоне – 20 (6+14) баллов в 43 играх при полезности «минус 11».

Сегодня Кузьменко (18:38, 6:11 – в большинстве, «0») реализовал 1 из 2 бросков в створ и отметился 1 силовым приемом.