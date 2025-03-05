Кузьменко набрал 1+1 в первом матче против «Калгари» после обмена и стал 3-й звездой. У него 5 очков в 6 играх за «Флайерс»
Андрей Кузьменко набрал 1+1 в первом матче против «Калгари» после обмена.
Форвард «Филадельфии» забросил шайбу и сделал результативную передачу в первом матче против бывшей команды после обмена (3:6). Его признали третьей звездой встречи.
В 6 играх за «Флайерс» на счету 29-летнего россиянина стало 5 (2+3) очков. Всего в текущем сезоне – 20 (6+14) баллов в 43 играх при полезности «минус 11».
Сегодня Кузьменко (18:38, 6:11 – в большинстве, «0») реализовал 1 из 2 бросков в створ и отметился 1 силовым приемом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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