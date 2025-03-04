Кириллову лишили серебра чемпионата России в спринте за наезд на лыжи соперницы

Лыжницу Анастасию Кириллову лишили серебряной медали чемпионата России, который проходит в Казани.

Сегодня Кириллова финишировала второй в классическом спринте. Однако жюри переместило ее на шестое (последнее) место в финале.

Таким образом, Алена Баранова поднялась на второе место, а Анастасия Фалеева – на третье. Победу одержала Наталья Терентьева.

«Мне позвонил тренер и сказал, что Кириллову ставят на шестую позицию за наезд на Баранову», – сообщил главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев.