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Кириллову лишили серебра чемпионата России в спринте за наезд на лыжи соперницы

Лыжницу Анастасию Кириллову лишили серебряной медали чемпионата России, который проходит в Казани.

Сегодня Кириллова финишировала второй в классическом спринте. Однако жюри переместило ее на шестое (последнее) место в финале.

Таким образом, Алена Баранова поднялась на второе место, а Анастасия Фалеева – на третье. Победу одержала Наталья Терентьева.

«Мне позвонил тренер и сказал, что Кириллову ставят на шестую позицию за наезд на Баранову», – сообщил главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Турышев
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАнастасия Фалеева
Анастасия Кириллова
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