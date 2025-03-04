Кириллову лишили серебра чемпионата России в спринте за наезд на лыжи соперницы
Лыжницу Анастасию Кириллову лишили серебряной медали чемпионата России, который проходит в Казани.
Сегодня Кириллова финишировала второй в классическом спринте. Однако жюри переместило ее на шестое (последнее) место в финале.
Таким образом, Алена Баранова поднялась на второе место, а Анастасия Фалеева – на третье. Победу одержала Наталья Терентьева.
«Мне позвонил тренер и сказал, что Кириллову ставят на шестую позицию за наезд на Баранову», – сообщил главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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