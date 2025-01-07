«Милан» взял Суперкубок Италии после камбэка с 0:2, Дыняк выронил смартфон на лед во время игры, расизм в адрес Винисиуса, Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» и другие новости

1. «Милан» взял Суперкубок Италии , отыгравшись с 0:2 в финале и забив три гола «Интеру» за тайм – 3:2! «Россонери» выиграли трофей впервые с 2016-го. Сержиу Консейсау взял трофей уже во втором матче во главе «Милана» – рекорд клуба как минимум с с 1930 года.

2. НХЛ . «Вашингтон» уступил «Баффало» (3:4 Б), Овечкин провел 1450-й матч в лиге и остался без очков . «Монреаль» обыграл «Ванкувер» (5:4 ОТ) и поднялся в зону плей-офф , Хатсон набрал 1+2 и возглавил гонку бомбардиров среди новичков , обогнав Мичкова и Селебрини.

3. «Ноттингем Форест» разгромил «Вулверхэмптон» на выезде (3:0) и сравнялся с «Арсеналом» по очкам в АПЛ. «Ливерпуль» опережает конкурентов на 6 баллов при игре в запасе.

4. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Торпедо» обыграло минское «Динамо» (4:2) в гостях, «Ак Барс» уступил «Авангарду» (1:3), «Спартак» на выезде не смог выиграть у «Северстали» (3:5), «Сибирь» проиграла «Нефтехимику» (1:2). Никита Дыняк вышел на лед со смартфоном и выронил его во время матча с «Авангардом».

5. НБА . «Нью-Йорк» уступил «Орландо», «Миннесота» одолела «Клипперс».

6. «Реал» разгромил «Депортива Минера» в 1/16 финала Кубка Испании – 5:0. Гюлер сделал дубль, у Вальверде 1+1.

7. Трансферные новости. Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска в Бразилии и желает перейти в местную лигу, петербуржцы хотят за хавбека 20 млн евро (Медведев все опровергает ). Виллиан Жозе интересен турецким клубам, «Спартак» готов отпустить форварда бесплатно, но тот не хочет уходить. ЦСКА предложил 6 млн долларов за вингера «Ривер Плейт» Солари.

Агенты ван Дейка предложили «Реалу» подписать защитника, «Мадрид» отказался . «Ювентусу» интересен Араухо, клуб хочет арендовать защитника «Барселоны». «Ювентус» предложил «МЮ» Влаховича в рамках сделки по Зиркзе. «Реалу», «Юве», «Байеру» и «Боруссии» интересен защитник сборной Узбекистана Хусанов.

8. Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «###### черным», «обезьяной», «педиком» и «тупицей» во время матча Ла Лиги. Клубное ТВ «Реала» показало видео с трибун «Местальи».

9. В Москве избили участника Олимпиады-2016 Кирилла Ляпунова. Гребец «вообще не помнит , что происходило».

10. Главе «Барселоны» Жоану Лапорте вынесут вотум недоверия. Процедуру запустит экс-кандидат в президенты клуба Фарре, сделавший это при Бартомеу в 2020-м. При этом Ольмо, из-за проблем с регистрацией которого выдвинут вотум, не хочет уходить из «Барсы». Хавбек верит Лапорте и надеется сыграть в Суперкубке Испании. «Барса» включила Дани и Пау Виктора в заявку на матч.

11. Сборная России может сыграть с Венгрией в 2026 году, сообщил генсек РФС: «Обсуждаем этот вопрос на уровне профильных министерств».

12. РФС рекомендует клубам проводить сборы в России. Глава союза Дюков сообщил о планах построить тренировочный центр на черноморском побережье.

13. По факту жестокого обращения с гимнастками во Владимире возбуждено уголовное дело.

14. Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл двухдневный 2-й этап, Латеган возглавил ралли, Сандерс и Мацик лидируют в своих классах. Четырехкратный и действующий чемпион ралли-рейда Карлос Сайнс-старший сошел с дистанции и не сможет защитить титул.

15. Турне четырех трамплинов. Чофениг выиграл 4-й этап и общий зачет, Херль – 2-й, Крафт – 3-й.

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