Медведев о сообщении про нежелание Вендела возвращаться в «Зенит»: «Будет вовремя на первом сборе, а Goal забил в свои ворота»
Александр Медведев отреагировал на слухи вокруг Вендела.
Ранее журналистка бразильского Goal Раиса Симплисио написала, что полузащитник «Зенита» не хочет возвращаться в клуб после отпуска в Бразилии. Уточнялось, что он хотел бы играть в бразильском чемпионате.
«Вендел будет вовремя на первом сборе, а Goal забил в свои ворота», – заявил председатель правления «Зенита».
Действующий контракт 27-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.
Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска в Бразилии и желает перейти в местную лигу. Петербуржцы хотят за хавбека 20 млн евро (Раиса Симплисио)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем