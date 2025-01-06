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Медведев о сообщении про нежелание Вендела возвращаться в «Зенит»: «Будет вовремя на первом сборе, а Goal забил в свои ворота»

Александр Медведев отреагировал на слухи вокруг Вендела.

Ранее журналистка бразильского Goal Раиса Симплисио написала, что полузащитник «Зенита» не хочет возвращаться в клуб после отпуска в Бразилии. Уточнялось, что он хотел бы играть в бразильском чемпионате.

«Вендел будет вовремя на первом сборе, а Goal забил в свои ворота», – заявил председатель правления «Зенита».

Действующий контракт 27-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.

Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска в Бразилии и желает перейти в местную лигу. Петербуржцы хотят за хавбека 20 млн евро (Раиса Симплисио)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВендел
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
возможные трансферы
logoАлександр Медведев
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