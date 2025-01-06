Лапорте завтра вынесут вотум недоверия. Процедуру запустит экс-кандидат в президенты «Барсы» Фарре, сделавший это при Бартомеу в 2020-м (Diario Sport)

Президенту «Барселоны» Жоану Лапорте вынесут вотум недоверия.

Ранее 10 оппозиционных объединений потребовали отставки Лапорты и всей его команды.

Как сообщает Diario Sport, во вторник оппозиция официально выразит Лапорте вотум недоверия, рассчитывая таким образом вынудить его уйти в отставку. Процедуру инициирует бывший кандидат на пост президента «Барселоны» Жорди Фарре, ответственный за вотум недоверия Жозепу Бартомеу в 2020 году.

Ранее Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора . Из-за этого каталонцы обратятся в Высший совет по спорту.