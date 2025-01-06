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Дыняк вышел на лед со смартфоном и выронил его во время матча с «Авангардом». Ги Буше требовал наказать игрока «Ак Барса»

Никита Дыняк вышел на лед со смартфоном.

Во время матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Авангарда» нападающий «Ак Барса», находясь на площадке, выронил устройство. Один из судей поднял гаджет и спустя некоторое время вернул уже сидевшему на скамейке запасных Дыняку.

Нахождение смартфона на льду не понравилось главному тренеру омского клуба Ги Буше. Канадец потребовал наказать хоккеиста «Ак Барса».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoАк Барс
logoКХЛ
logoНикита Дыняк
судьи
logoГи Буше
logoАвангард
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