Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл двухдневный 2-й этап, Латеган возглавил ралли, Сандерс укрепил лидерство в зачете мотоциклов
5 и 6 января в Саудовской Аравии проходит второй, так называемый «48-часовой» этап ралли-рейда «Дакар-2025».
Гонщик «Тойоты» Язид Аль-Раджи одержал победу в зачете внедорожников, опередив Хэнка Латегана («Тойота») и Нассера Аль-Аттия («Дачиа»). Новым лидером общей классификации стал Латеган.
В категории мотоциклов лучшим стал Даниэль Сандерс за рулем «КТМ», который также выиграл пролог и первый этап.
Ралли Дакар
5-6 января 2025 года
2-й этап
Внедорожники
1. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») – 10:56.54
2. Хэнк Латеган (ЮАР, «Тойота») +4.16
3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +6.29...
7. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +13.08
8. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +13.42
9. Тоби Прайс (Австралия, «Тойота») +14.14
Положение после этапа 2
1. Хэнк Латеган (ЮАР, «Тойота») – 15:40.30
2. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +4.45
3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +11.14
4. Тоби Прайс (Австралия, «Тойота») +11.44
5. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +13.16
6. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +18.56
Мотоциклы
1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 11:12.13
2. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +6.45
3. Скайлер Хоус (США, «Хонда») +7.37
Положение после этапа 2
1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 16:10.31
2. Скайлер Хоус (США, «Хонда») +12.36
3. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +12.40
Результаты обновляются, соревнования в других классах продолжаются.
Дакар-2025. Аль-Раджи стал лидером после половины 2-го этапа, Аль-Аттия – 2-й, Леб проигрывает 30 минут, Сайнс-старший – час
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