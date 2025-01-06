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  • Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл двухдневный 2-й этап, Латеган возглавил ралли, Сандерс укрепил лидерство в зачете мотоциклов
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Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл двухдневный 2-й этап, Латеган возглавил ралли, Сандерс укрепил лидерство в зачете мотоциклов

5 и 6 января в Саудовской Аравии проходит второй, так называемый «48-часовой» этап ралли-рейда «Дакар-2025».

Гонщик «Тойоты» Язид Аль-Раджи одержал победу в зачете внедорожников, опередив Хэнка Латегана («Тойота») и Нассера Аль-Аттия («Дачиа»). Новым лидером общей классификации стал Латеган.

В категории мотоциклов лучшим стал Даниэль Сандерс за рулем «КТМ», который также выиграл пролог и первый этап.

Ралли Дакар

5-6 января 2025 года

2-й этап

Внедорожники

1. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») – 10:56.54

2. Хэнк Латеган (ЮАР, «Тойота») +4.16

3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +6.29...

7. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +13.08

8. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +13.42

9. Тоби Прайс (Австралия, «Тойота») +14.14

Положение после этапа 2

1. Хэнк Латеган (ЮАР, «Тойота») – 15:40.30

2. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +4.45

3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +11.14

4. Тоби Прайс (Австралия, «Тойота») +11.44

5. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +13.16

6. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +18.56

Мотоциклы

1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 11:12.13

2. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +6.45

3. Скайлер Хоус (США, «Хонда») +7.37

Положение после этапа 2

1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 16:10.31

2. Скайлер Хоус (США, «Хонда») +12.36

3. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +12.40

Результаты обновляются, соревнования в других классах продолжаются.

Дакар-2025. Аль-Раджи стал лидером после половины 2-го этапа, Аль-Аттия – 2-й, Леб проигрывает 30 минут, Сайнс-старший – час

Сайнс-старший перевернулся на 2-м этапе «Дакара», «Форд» получил существенные повреждения

Опубликовал: Михаил Ширяев
КТМ
Тоби Прайс
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logoралли Дакар
ралли-рейды
результаты
Адриен ван Беверен
logoНассер Аль-Аттия
Язид Аль-Раджи
logoСебастьян Леб
logoКарлос Сайнс-старший
Хонда Дакар
Маттиас Экстрем
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