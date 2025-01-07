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  • Овечкин остался без очков в 1450-м матче в регулярках НХЛ. У него 5 бросков в створ за 16:42 с «Баффало»
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Овечкин остался без очков в 1450-м матче в регулярках НХЛ. У него 5 бросков в створ за 16:42 с «Баффало»

Александр Овечкин остался без очков в 1450-м матче в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился в игре регулярного чемпионата с «Баффало» (3:4 Б). 

39-летний россиянин является рекордсменом среди российских игроков в НХЛ по числу матчей. На его счету 1580 (872+708) очков. 

В текущем сезоне у нападающего 30 (19+11) баллов в 24 играх. 

Сегодня Овечкин (16:42, 2:30 – в большинстве, нейтральная полезность) 5 раз бросил в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1. Он не исполнял буллит в послематчевой серии из 3 раундов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВашингтон
logoБаффало
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
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