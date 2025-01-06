  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Крафт, Ортнер, Дешванден, Чофениг, Васек, Херль, Кобаяси выйдут на старт
0

Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Крафт, Ортнер, Дешванден, Чофениг, Васек, Херль, Кобаяси выйдут на старт

6 января пройдет заключительный этап «Турне четырех трамплинов».

Накануне Штефан Крафт победил в квалификации четвертого этапа. 

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

4-й этап

Бишофсхофен, Австрия

HS142

Начало – 18.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене». 

Старт-лист 

20. Карл Гайгер (Германия) 

24. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) 

26. Пиус Пашке (Германия) 

28. Михаэль Хайбек (Австрия) 

32. Домен Превц (Словения)

34. Андреас Веллингер (Германия)

36. Рею Кобаяси (Япония) 

38. Бенджамин Уствольд (Норвегия) 

40. Ян Херль (Австрия) 

42. Павел Васек (Польша) 

44. Даниэль Чофениг (Австрия)

46. Грегор Дешванден (Швейцария) 

48. Максимилиан Ортнер (Австрия)

50. Штефан Крафт (Австрия) 

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Штефан Крафт (Австрия) – 887,1 балла

2. Ян Херль (Австрия) – 886,5

3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 885,8

4. Грегор Дешванден (Швейцария) – 863,3

5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 852,5

6. Пиус Пашке (Германия) – 847,5

7. Михаэль Хайбек (Австрия) – 831,7

8. Анже Ланишек (Словения) – 823,9

9. Павел Вонсек (Польша) – 815,2

10. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 812,2

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Турне четырех трамплинов
Андреас Веллингер
Рею Кобаяси
logoДомен Превц
logoШтефан Крафт
Йоханн Андре Форфанг
logoМихаэль Хайбек
Пиус Пашке
результаты
Ян Херль
Максимилиан Ортнер
Грегор Дешванден
прыжки с трамплина
logoКубок мира
Даниэль Чофениг
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
logoсборная Швейцарии (прыжки с трамплина)
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
logoсборная Польши (прыжки с трамплина)
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Крафт выиграл квалификацию, Ортнер – 2-й, Дешванден – 3-й
сегодня, 18:25
Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Крафт победил, Херль – 2-й, Чофениг – 3-й
7вчера, 14:35
Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Херль победил в квалификации, Форфанг – 2-й, Дешванден – 3-й, Крафт – 4-й, Чофениг – 5-й
3 января, 13:39
Рекомендуем
Главные новости
Коростелев о «Гонке чемпионов»: «Замечательная атмосфера, 6 тысяч для лыж и биатлона – большая цифра. Такие шоу собирают зрителей»
сегодня, 21:01
Легков о международных соревнованиях: «Не скажу, что мы как-то сильно просимся обратно, но если пустят — надаем всем по шее»
8сегодня, 19:04
Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Крафт выиграл квалификацию, Ортнер – 2-й, Дешванден – 3-й
сегодня, 18:25
Терентьева о Степановой: «Веронику я жду, жду нашего соперничества молодых мамочек»
1сегодня, 18:08
Егор Сорин: «Надеемся, что нас вернут и допустят к Олимпиаде. Уверен, что возможности для этого будут»
5сегодня, 17:55
Йохауг повторила рекорд Колоньи, Ковальчик и Клэбо по количеству побед в общем зачете «Тур де Ски» – 4 раза
15сегодня, 15:56
🏆 Йохауг выиграла общий зачет «Тур де Ски»-2024/25, Шлинн – 2-я, Диггинс – 3-я
5сегодня, 15:41
❄️ «Тур де Ски». 7-й этап. Йохауг выиграла забег в гору и победила в общем зачете, Шлинн – 2-я, Хайди Венг – 3-я
146сегодня, 15:18
Мальцев о формате «Гонки чемпионов»: «Можно было бы поменять, чтобы бежали лыжник – биатлонист. Так было бы поинтересней»
5сегодня, 15:01
Горные лыжи. Кубок мира. Лютич выиграла слалом, Холденер – 2-я, Свенн-Ларссон – 3-я
сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря 2024, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря 2024, 13:40
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем