Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Крафт, Ортнер, Дешванден, Чофениг, Васек, Херль, Кобаяси выйдут на старт

6 января пройдет заключительный этап «Турне четырех трамплинов».

Накануне Штефан Крафт победил в квалификации четвертого этапа.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

4-й этап

Бишофсхофен, Австрия

HS142

Начало – 18.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист

20. Карл Гайгер (Германия)

24. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

26. Пиус Пашке (Германия)

28. Михаэль Хайбек (Австрия)

32. Домен Превц (Словения)

34. Андреас Веллингер (Германия)

36. Рею Кобаяси (Япония)

38. Бенджамин Уствольд (Норвегия)

40. Ян Херль (Австрия)

42. Павел Васек (Польша)

44. Даниэль Чофениг (Австрия)

46. Грегор Дешванден (Швейцария)

48. Максимилиан Ортнер (Австрия)

50. Штефан Крафт (Австрия)

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Штефан Крафт (Австрия) – 887,1 балла

2. Ян Херль (Австрия) – 886,5

3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 885,8

4. Грегор Дешванден (Швейцария) – 863,3

5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 852,5

6. Пиус Пашке (Германия) – 847,5

7. Михаэль Хайбек (Австрия) – 831,7

8. Анже Ланишек (Словения) – 823,9

9. Павел Вонсек (Польша) – 815,2

10. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 812,2

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»