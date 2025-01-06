Агенты ван Дейка предложили «Реалу» подписать защитника. «Мадрид» отказался из-за возраста Вирджила и уверенности в своих игроках (Relevo)

«Реал» отказался от предложения по трансферу Вирджила ван Дейка.

По информации Relevo, агенты защитника «Ливерпуля» предлагали мадридскому клубу подписать его летом 2025 года. Тогда у игрока закончится нынешний контракт в Англии и он станет свободным агентом.

Запрос был подан, учитывая сложную ситуацию в обороне «Мадрида», связанную с травмами. Однако руководство «сливочных» отклонило предложение.

Утверждается, что отказ обусловлен интересом в пользу игроков другого профиля, которые лучше соответствуют тому, что необходимо «Реалу». Также у «Мадрида» были сомнения из-за возраста 33-летнего игрока.

Кроме того, «Реал» уверен в нынешних центральных защитниках команды: Антонио Рюдигере, Эдере Милитао, Давиде Алабе и Рауле Асенсио.

В этом сезоне ван Дейк провел 19 матчей в АПЛ, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. С полной статистикой нидерландца можно ознакомиться здесь .