  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агенты ван Дейка предложили «Реалу» подписать защитника. «Мадрид» отказался из-за возраста Вирджила и уверенности в своих игроках (Relevo)
27

Агенты ван Дейка предложили «Реалу» подписать защитника. «Мадрид» отказался из-за возраста Вирджила и уверенности в своих игроках (Relevo)

«Реал» отказался от предложения по трансферу Вирджила ван Дейка.

По информации Relevo, агенты защитника «Ливерпуля» предлагали мадридскому клубу подписать его летом 2025 года. Тогда у игрока закончится нынешний контракт в Англии и он станет свободным агентом.

Запрос был подан, учитывая сложную ситуацию в обороне «Мадрида», связанную с травмами. Однако руководство «сливочных» отклонило предложение.

Утверждается, что отказ обусловлен интересом в пользу игроков другого профиля, которые лучше соответствуют тому, что необходимо «Реалу». Также у «Мадрида» были сомнения из-за возраста 33-летнего игрока.

Кроме того, «Реал» уверен в нынешних центральных защитниках команды: Антонио Рюдигере, Эдере Милитао, Давиде Алабе и Рауле Асенсио.

В этом сезоне ван Дейк провел 19 матчей в АПЛ, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. С полной статистикой нидерландца можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Relevo
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
возможные трансферы
logoЛа Лига
logoВирджил ван Дейк
агенты
logoДавид Алаба
logoЭдер Милитао
logoРауль Асенсио
logoАнтонио Рюдигер
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ван Дейк о переходе в «Реал»: «Там есть Рюдигер. Сейчас я сосредоточен на игре с «Ман Сити»
3228 ноября 2024, 10:04
Рекомендуем
Главные новости
Невилл о предложении «Реала» Тренту: «Оскорбительно. Иногда они думают, что могут получить что хотят»
1336 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Депортива Минера»
3136 минут назад
Ольга Смородская: «Возвращение Промеса в «Спартак» – недопустимая вещь. Зачем нам собирать преступников в России?»
117сегодня, 14:14
Виллиан Жозе интересен турецким клубам. «Спартак» готов отпустить форварда бесплатно, но тот не хочет уходить (Metaratings)
39сегодня, 13:55
Суперкубок Италии. «Интер» сыграет в финале с «Миланом». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
21сегодня, 13:30
Кафанов о бандитизме 90-х: «Романтики точно не было. Это время, когда либо ты, либо тебя. Работы не было, содержать семью было не на что»
57сегодня, 13:22
«Реалу», «Юве», «Байеру» и «Боруссии» интересен защитник сборной Узбекистана Хусанов. «Ман Сити» обсуждает трансфер игрока «Ланса» (Foot Mercato)
53сегодня, 13:06
Сафонов о Суперкубке Франции: «Очень приятно получить первый трофей в карьере. Надеюсь, что это только начало большого пути со множеством регалий»
18сегодня, 12:49
«Ювентус» предложил «МЮ» Влаховича в рамках сделки по Зиркзе (talkSPORT)
97сегодня, 12:39
Гвардиола о Грилише вне старта «Ман Сити»: «Савио находится в лучшей форме, чем он. Я хочу видеть Джека, с которым мы выиграли требл»
21сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Робби Кин возглавил «Ференцварош»
49 минут назад
«Депортива Минера» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
736 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/4 финала. «Аль-Шабаб» принимает «Аль-Фейху», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема во вторник
348 минут назадLive
Пономарев о Соболеве в ЦСКА: «Там и так есть нападающие, которые не умеют забивать – больше не нужно. Ни в коем случае не надо брать его в аренду»
1153 минуты назад
Экс-арбитр Николаев поддержал бы отмену ВАР: «Технические моменты убивают эмоции, романтику. Ошибки тоже в природе футбола. Но идти против прогресса и технологий не получится»
9сегодня, 14:35
Черчесов о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Плюсов имиджу российского футбола это точно не добавляет. А насколько отрицательно скажется, покажет время»
2сегодня, 14:26
Депутат Свищев поддержал проведение матча с Венгрией: «Но не стоит забывать, что коллеги из Украины могут пожаловаться в ФИФА и УЕФА. Лучше тихонечко договориться»
22сегодня, 13:37
Мостовой о том, что у Головина нет трофеев с «Монако»: «Ничего страшного, он один из лучших футболистов России. Можно быть 10-кратным чемпионом Норвегии, но кто их знает?»
17сегодня, 11:56
Килиан Мбаппе: «Реал» переживает хороший момент, мы начали год очень хорошо. Мы должны выигрывать все трофеи и будем бороться»
2сегодня, 10:49
«Торино» предложил 12 млн евро за Казадеи, хавбек согласен на переход. «Челси» хочет 20 млн
14сегодня, 10:15
Рекомендуем