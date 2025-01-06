«Реалу», «Юве», «Байеру» и «Боруссии» интересен защитник сборной Узбекистана Хусанов. «Ман Сити» обсуждает трансфер игрока «Ланса» (Foot Mercato)
По информации Foot Mercato, мадридский клуб проявляет интерес к защитнику «Ланса» Абдукодиру Хусанову.
В трансфере 20-летнего футболиста заинтересован и «Манчестер Сити». Утверждается, что на прошлой неделе состоялась встреча с участием представителей английского и французского клубов, отца игрока Хикмата Хашимова, его агента Гайрата Хасбиуллина и Жорже Мендеша, который может стать посредником в сделке.
За Хусановым также следят «Байер», «Наполи», «Ювентус», «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл». За продажу игрока «Ланс» хочет получить более 25 миллионов евро.
Защитник сборной Узбекистана перешел в «Ланс» из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 13 матчей.
«Ман Сити» обсуждает трансфер Хусанова. Идут контакты с «Лансом» и узбекистанским защитником
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий