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  • «Реалу», «Юве», «Байеру» и «Боруссии» интересен защитник сборной Узбекистана Хусанов. «Ман Сити» обсуждает трансфер игрока «Ланса» (Foot Mercato)
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«Реалу», «Юве», «Байеру» и «Боруссии» интересен защитник сборной Узбекистана Хусанов. «Ман Сити» обсуждает трансфер игрока «Ланса» (Foot Mercato)

«Реал» может подписать игрока сборной Узбекистана.

По информации Foot Mercato, мадридский клуб проявляет интерес к защитнику «Ланса» Абдукодиру Хусанову

В трансфере 20-летнего футболиста заинтересован и «Манчестер Сити». Утверждается, что на прошлой неделе состоялась встреча с участием представителей английского и французского клубов, отца игрока Хикмата Хашимова, его агента Гайрата Хасбиуллина и Жорже Мендеша, который может стать посредником в сделке. 

За Хусановым также следят «Байер», «Наполи», «Ювентус», «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл». За продажу игрока «Ланс» хочет получить более 25 миллионов евро. 

Защитник сборной Узбекистана перешел в «Ланс» из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 13 матчей. 

«Ман Сити» обсуждает трансфер Хусанова. Идут контакты с «Лансом» и узбекистанским защитником

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Foot Mercato
возможные трансферы
logoСборная Узбекистана по футболу
logoлига 1 Франция
logoАбдукодир Хусанов
logoЛанс
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoНьюкасл
logoМанчестер Сити
logoБайер
logoНаполи
logoЮвентус
logoбундеслига Германия
logoсерия А Италия
logoЖорже Мендеш
logoпремьер-лига Англия
logoБоруссия Дортмунд
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