ЦСКА предложил 6 млн долларов за вингера «Ривер Плейт» Солари (TNT Sports Argentina)

ЦСКА намерен приобрести Пабло Солари у «Ривер Плейт».

По информации TNT Sports Argentina, московский клуб начал переговоры по трансферу 23-летнего вингера.

Сообщается, что армейцы сделали первое предложение на сумму около 6 миллионов долларов чистыми. Кроме того, «Ривер » может получить 10% от будущей перепродажи.

В прошлом сезоне футболист забил 9 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах чемпионата Аргентины. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Солари из «Ривер Плейт» интересен «Краснодару» и «Спартаку». Агент подтвердил