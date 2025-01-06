«Барса» включила Ольмо и Виктора в заявку на Суперкубок Испании. Они не зарегистрированы на вторую часть сезона

Дани Ольмо и Пау Виктор включены в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании.

Каталонский клуб опубликовал список игроков, которые отправятся в Саудовскую Аравию. В него вошли полузащитник Дани Ольмо и нападающий Пау Виктор , которые все еще не зарегистрированы на вторую часть сезона.

В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона » встретится с «Атлетиком ». Матч состоится 8 января.

Ольмо не хочет уходить из «Барсы», несмотря на проблемы с регистрацией. Хавбек верит Лапорте и надеется сыграть в Суперкубке Испании