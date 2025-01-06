«Барса» включила Ольмо и Виктора в заявку на Суперкубок Испании. Они не зарегистрированы на вторую часть сезона
Дани Ольмо и Пау Виктор включены в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании.
Каталонский клуб опубликовал список игроков, которые отправятся в Саудовскую Аравию. В него вошли полузащитник Дани Ольмо и нападающий Пау Виктор, которые все еще не зарегистрированы на вторую часть сезона.
В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Атлетиком». Матч состоится 8 января.
Ольмо не хочет уходить из «Барсы», несмотря на проблемы с регистрацией. Хавбек верит Лапорте и надеется сыграть в Суперкубке Испании
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Барселоны»
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