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Россия может сыграть с Венгрией в 2026 году, сообщил Митрофанов: «Обсуждаем этот вопрос на уровне профильных министерств»

Сборная России может встретиться с командой Венгрии.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Мы общались и обсуждали этот вопрос с Федерацией футбола Венгрии. Тогда было понятно, что в 2025 году с меньшей долей вероятности [возможно провести такой матч]. У Венгрии все-таки достаточно сильная сборная, у нее большие шансы в отборе на ЧМ.

Зато в 2026 году есть больше вероятности сыграть с венграми. Мы этот вопрос обсуждаем на уровне профильных министерств», – сказал Митрофанов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная Венгрии по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoСборная России по футболу
logoМаксим Митрофанов
товарищеские матчи (сборные)
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