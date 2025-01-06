Россия может сыграть с Венгрией в 2026 году, сообщил Митрофанов: «Обсуждаем этот вопрос на уровне профильных министерств»

Сборная России может встретиться с командой Венгрии.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Мы общались и обсуждали этот вопрос с Федерацией футбола Венгрии. Тогда было понятно, что в 2025 году с меньшей долей вероятности [возможно провести такой матч]. У Венгрии все-таки достаточно сильная сборная, у нее большие шансы в отборе на ЧМ.

Зато в 2026 году есть больше вероятности сыграть с венграми. Мы этот вопрос обсуждаем на уровне профильных министерств», – сказал Митрофанов .