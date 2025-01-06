Россия может сыграть с Венгрией в 2026 году, сообщил Митрофанов: «Обсуждаем этот вопрос на уровне профильных министерств»
Сборная России может встретиться с командой Венгрии.
Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Мы общались и обсуждали этот вопрос с Федерацией футбола Венгрии. Тогда было понятно, что в 2025 году с меньшей долей вероятности [возможно провести такой матч]. У Венгрии все-таки достаточно сильная сборная, у нее большие шансы в отборе на ЧМ.
Зато в 2026 году есть больше вероятности сыграть с венграми. Мы этот вопрос обсуждаем на уровне профильных министерств», – сказал Митрофанов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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