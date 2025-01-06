Гребец Ляпунов о нападении на него в Москве: «Может, пошел в бар, может, нет. Я вообще не помню, что происходило»
Гребец Кирилл Ляпунов прокомментировал информацию о нападении на него в Москве.
Как пишет Sport24 со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против», вице-чемпион Европы и участник Олимпиады-2016 был избит на Тверском бульваре в ночь на 3 января после того, как проводил друзей на такси.
Отмечается, что 38-летний Ляпунов на тот момент был пьян и ничего не помнит. Он сообщил, что посадил друзей в такси, а дальше остался один и «все как в тумане».
«Может, пошел в бар, может, нет. Я вообще не помню, что дальше происходило», – сказал Ляпунов.
После инцидента Ляпунов обратился в больницу, ему диагностировали ушиб глазного яблока и тканей глазницы, гематому век, перелом левого скуло-орбитального комплекса со смещением. Сейчас спортсмен уже находится дома и утверждает, что чувствует себя «более-менее нормально».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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