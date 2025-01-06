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Карлос Сайнс-старший сошел с дистанции «Дакара-2025»

Четырехкратный и действующий чемпион ралли-рейда «Дакар» Карлос Сайнс-старший не сможет защитить титул.

62-летний гонщик и его штурман Лукас Круз приняли решение сойти после второго этапа. В воскресенье экипаж перевернулся, в результате чего «Форд» получил серьезные повреждения. После этого Сайнс-старший потерял время из-за проблем с навигацией и прокола и завершил этап с отставанием в полтора часа от лидера – пилота «Тойоты» Язида Аль-Раджи.

Дакар-2025. Карлос Сайнс-старший: «Шансов на победу больше нет»

Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл двухдневный 2-й этап, Латеган возглавил ралли, Сайнс-старший проигрывает 1,5 часа, Сандерс и Мацик лидируют в своих классах

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети ралли-рейда «Дакар»
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Язид Аль-Раджи
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