Глава ИИХФ Тардиф: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать»

Люк Тардиф высказался относительно шансов возвращения России и Беларуси.

Российская и белорусская сборные не выступают на международных турнирах с 2022 года.

«Мы хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно быстрее. Потому что если они вернутся, значит, боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘) завершились.

Но мы не хотим рисковать ни соревнованиями, ни хоккеистами. Это наиболее важно для нас. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два месяца.

Мы должны принять решение в феврале, чтобы дать организаторам возможность составить расписание матчей, узнать, кто приедет на Олимпиаду, провести промоушен и сделать все планирование. И Международный олимпийский комитет (МОК) также должен принять решение.

Мы проанализируем все в следующем месяце, но главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать», – приводит официальный сайт ИИХФ слова главы организации Люка Тардифа.